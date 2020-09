Grupul k-pop BTS lansează „BE”, al doilea album de anul acesta

Pentru acest album, septetul a fost implicat mai mult decât în procesul muzical. Membrii grupului au avut un cuvânt de spus şi în ceea ce priveşte conceptul, designul şi grafica discului. Începând de luni seară, timp de o săptămână, BTS va fi protagonistul unui program special din cadrul „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Pe 10 şi 11 octombrie, grupul va susţine un concert online „MAP OF THE SOUL ON:E”. Pe 21 februarie, BTS a lansat „Map of the Soul: 7”, care a stabilit un record înainte de apariţie, având peste 4 milioane de precomenzi. Acesta a fost cel mai vândut disc din lume anul acesta, cu mai mult de 5 milioane de unităţi, potrivit Forbes.

BTS - Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts) - este primul grup k-pop care a condus topurile american şi britanic al albumelor şi care a susţinut o serie de concerte sold-out la Los Angeles, Paris şi Londra.

BTS, înfiinţat la Seul în 2013, este format din Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook. Grupul a primit numeroase premii, inclusiv trei trofee American Music, a fost inclus în lista Time a celor mai influente 100 de personalităţi ale anului 2019. Pe YouTube, videoclipurile pieselor au fost vizionate de peste 11 miliarde de ori.

Discurile „Love Yourself: Tear”, „Love Yourself: Answer” şi „Map of the Soul: Persona” au fost lansate în decurs de 11 luni şi au înregistrat un succes de masă, BTS devenind în aprilie 2019 primul grup după The Beatles cu trei albume care au debutat pe primul loc în Billboard 200 în mai puţin de un an.