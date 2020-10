Gunoaiele din sufletele „civilizate”

Mai toată lumea cunoaşte situaţia, dar nimeni nu are nici o iniţiativă. Indiferenţa civică ne omoară, sau, în cel mai fericit caz ne îngroapă în gunoaie.

Citesc în presă: „Un grup de excursionişti care au vizitat parcul naţional Khao Yai, din estul Thailandei, vor primi acasă, prin poştă, deşeurile din plastic şi ambalajele lăsate în urma lor, o acţiune prin care autorităţile doresc să dea un exemplu întregii lumi” .

Ooo, la câţi din satul meu, Tomeşti, nu ar trebui să li se trimită acasă gunoaiele lăsate în pădurile din preajmă! Când merg cu soţia în plimbare prin crângurile apropiate, parcă mi se umple sufletul de mizerii - toate sunt pline de gunoaie: de la moloz cărat cu maşinile, la doze de bere etc., etc. Ai impresia că am intrat în involuţie, în viaţa în peşteri, deşi îi înţeleg pe cei de dinainte de istorie cu gunoaiele lor tip os - ei n-aveau tomberoane. Două sute de metri sunt până la magazinul la care merg aproape zilnic după pâine: şanţurile sunt pline de gunoaie. Maria îmi spune că poate să vorbească cu cei de la şcoală să vină cu o clasă ca să strângă resturile. Bine, îi răspund, dar se vor aduna mizerii iarăşi după aceea. Vin echipe de muncitori din când în când şi curăţă şanţurile. Pe banii cui? mă întreb.

Mergi pe Transalpina sau la Bâlea Lac - peste tot a trecut „porcus domesticus turisticus”, peste tot balcanism pe pâine! Citez pe prietenul Cornel Balan din Canada. E relevant: „Nu opresc ei defrişarea pădurilor, vezi să nu oprească gunoaiele! Vă spun eu care este problema, pe exemple. Venise vărul meu din România aici, în Canada, şi la un moment dat dă geamul jos şi aruncă un cotor de măr (oricum, biodegradabil). Imediat a făcut semn unul cu farurile furios, venea din faţă. Dacă arunci ceva pe jos, nu e vorba neapărat de amendă, dar se uită lumea la tine ca la o maimuţă. Mai ştiu pe cineva tot în vizită din România, nu voia să strângă rahatul după un caţel, vezi Doamne era pudel. După ce a început să ţipe un canadian la ea, să vezi cum nu uita punga specială pentru asta. Ei, în România, am văzut unul în centru la Eforie Sud în parcare: Stătea în maşină cu portiera deschisă şi scuipa coji de dovleac pe jos. Am avut pornirea să-i ard o portiera peste mâna... Pe urma m-am gândit că nu vreau să-mi termin vacanţa în puşcărie. Cum naiba de nu-i zicea nimeni nimic, ziua în amiaza mare?! Câţi nu aruncau gunoaie pe şosele, ziua în amiaza mare. Ţigări pe plajă... Ce mai, e dezastru.”

Nu mă încântă teribil nici grupurile de tineri care se mobilizează şi strâng resturile lăsate de alţii prin Bucegi sau nu mai ştiu pe unde. Efectul este aproape nul. Este drept, efectul asupra tinerilor care strâng gunoaie e că ei înşişi nu vor mai arunca gunoaie: e ceva! Şi totuşi, de unde sunt deşeurile lăsate în munţi, care cresc anual exponenţial? Problema este cum îi învăţăm pe oameni să nu mai arunce resturile pe unde apucă? Trăim tot mai mult într-o hazna - vorbesc de întreaga ţară. Şi să nu-mi spuneţi că aici e de vină Orban sau nu mai ştiu care politician, că nu vă cred. Nu ei ne fură căciula.

Să vorbim puţin şi despre soluţiile coercitive, căci o civilizaţie, schimbarea unei mentalităţi se construiesc şi cu acestea. Dar, la fel ca în cazul defrişărilor ilegale, poluării, aruncarea gunoaielor de orice fel etc., la noi nu prea se vrea rezolvarea problemei. Nu prea interesează şi nici nu aduce profit. La Iaşi, bunăoară, există o hotărâre a Consiliului local de amendare a celor care aruncă hârtii pe jos încă de pe vremea lui Simirad. E de ani de zile în drept, dar nu am auzit ca cineva să fie amendat pentru aşa ceva.

Vedeţi exemplele „râurilor” de peturi şi pungi care inundă periodic lacurile şi malurile noastre primăvara, la fiecare inundaţie. Ne-ar trebui amenzi în aceste cazuri, nu doar campanii de conştientizare: când „serveşti” o amendă de vreo 2000 de lei, înveţi unde e coşul de gunoi sau tomberonul. Dar miliţienii, pardon poliţiştii, pândesc pe cel care nu poartă mască, dar au ochelari de cal la cel care aruncă doza din mers. Ne-ar trebui o legislaţie clară, mai dură şi o mică „armată” naţională de control, după modelul rangerilor americani care protejează parcurile naţionale cu arma în mână şi cu tolbele pline cu amenzi usturătoare. Oameni plătiţi de către stat sau de către consiliile locale, îmi sugerează cineva. Înlocuirea fie şi parţială a unor trântori de pe la noi care parazitează sistemul de stat (pe salarii uriaşe) ar asigura şi fondurile necesare.

La o scară mai mică, s-ar putea aplica şi în comune/oraşe, prin amenzi dure, instituirea de recompense celor care semnalează cazuri de „poluatori” - scrie acelaşi cineva. Bine, i-aş răspunde, asta prea îmi seamănă cu denunţurile comuniste, mentalitatea aceasta care pare să renască ca pegră mondială este îngrozitoare. Amenzile usturătoare pentru cei „certaţi” cu legea, instalarea de camere care să depisteze pe „contravenienţi” prea îmi amintesc de vremuri, credeam, revolute.

Însă, din păcate, mai toată lumea cunoaşte situaţia, dar nimeni nu are nici o iniţiativă. Indiferenţa civică ne omoară, sau, în cel mai fericit caz ne îngroapă în gunoaie. Nu numai ţara noastră, ci toată planeta a devenit o hazna. Pe lângă cele cinci continente de pământ, mai avem acum şi un al şaselea de peturi. După obiceiul nostru, ne înjurăm că suntem popor primitiv şi prost crescut, dar asta se poate spune şi despre cel francez, german sau american. Abandonarea deşeurilor şi gunoiului în natură denotă, se poate, o mentalitate românească de nomad, dar asta se petrece în întreaga lume, care, evident, s-a depărtat demult de nomadism. Mă gândesc că poate există şi o hazna în noi, în sufletele oamenilor „civilizaţi”. Uite, aşa, pesimist, închei. Nu-mi cereţi soluţii - nu am.

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist