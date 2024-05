Guvernul a aprobat majorarea cu 10% a salariilor pentru anumite categorii de bugetari

„Încep cu ordonanţa de urgenţă care aduce o majorare salarială cu 10% în două tranşe pentru mai multe categorii de angajaţi din administraţie. Este vorba despre angajaţii din administraţia centrală din domeniile cultură, diplomaţie, din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor Registrului Comerţului din tribunale, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, a ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi cele aflate sub controlul Parlamentului”, a afirmat Mihai Constantin, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

El a mai spus că această creştere salarială va fi aplicată şi funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului din localităţile de până la 20.000 de locuitori.

„Începând cu luna iunie 2024 se va aplica prima tranşă, o majorare de 5% raportată la nivelul veniturilor aflate în plată, iar a doua tranşă se va aplica începând cu luna septembrie”, a completat Constantin.

Acesta a mai precizat că personalul agenţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru protecţia mediului va beneficia de salarizarea de care beneficiază Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Mihai Constantin a adăugat că prin acelaşi act normativ este reglementată posibilitatea de a deconta angajaţilor care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran pe o durată semnificativă a timpului de lucru, achiziţia de dispozitive de corecţie.

„Limita sumei este de 500 lei per persoană. Un exemplu ar fi evident cel am ochelarilor de vedere. Mai fac menţiunea că este o decizie la nivel la european care deschide calea ca angajatorii să poată deconta acest prag maximal de 500 lei per persoană pentru ochelarii de vedere, cum am spus”, a subliniat Constantin.