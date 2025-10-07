Guvernul a băgat variantele ocolitoare de la Podu Iloaiei și Uricani în sertar și a uitat de ele

Centura Podu Iloaiei și varianta Uricani așteaptă de mai multe luni emiterea hotărârilor de guvern ca să poată să intre în licitație.

Ministrul Transporturilor îi răspundea încă din iulie unei deputate ieșence că „studiul de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei a fost avizat de comisiile tehnico-economice ale DRDP Iași, CNAIR SA și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind avizat inclusiv de Consiliul interministerial, etapă premergătoare aprobării indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern. După emiterea HG, urmează demararea procedurilor pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție”.

Cu câteva zile înainte, „Ziarul de Iași” anunța că și proiectul variantei de trafic ușor Uricani-Cicoarei este în aceeași fază. Trei luni mai târziu, ambele proiecte sunt tot în ajunul adoptării hotărârilor de guvern.

După recalcularea impusă de mărirea TVA, a urmat stabilirea sursei de finanțare

La conferința organizată cu o lună în urmă de Asociația „Hai că se poate!” pe subiectul finanțării construirii autostrăzilor A7 și A8, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu a explicat motivele întârzierilor: „A fost o temporizare pentru că, din cauza majorării TVA, a fost modificat devizul proiectelor, dar e o chestiune de două-trei săptămâni să se aprobe indicatorii de către guvern și să se intre în fazele superioare ale acestui proiect, care este foarte important pentru mobilitatea din zona Iașului”.

Au trecut patru săptămâni, iar guvernul nu a adoptat nicio hotărâre. L-am întrebat pe directorul Regionalei de drumuri naționale în ce stadiu sunt cele două proiecte. Ovidiu Laicu ne-a explicat că a trebuit prevăzută sursa de finanțare înainte de ședința de guvern – care și ea a oscilat între bani europeni și bugetul de stat – și că e posibil ca această precizare să fi întârziat intrarea în ședința guvernului.

Va fi mai rapid Consiliul Județean? CJ va prelua cele două proiecte de la CNAIR

Amintim că, odată emise hotărârile de guvern, proiectele vor fi preluate de Consiliul Județean prin Asociația Iași Infrastructură pentru lansarea licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de proiectare și execuție.

Așa cum am relatat, varianta Uricani-Iași va avea patru benzi până la intrarea în noul cartier Apărătorii Patriei, de unde se va desprinde legătura spre Dacia, iar începând de pe strada Alexandru Bărbat va continua pe două benzi spre Nicolina, pe strada Sofia Nădejde, cu un sens giratoriu în Cicoarei.

Directorul DRDP ne-a spus că „segmentul greu va fi din zona Arcadia, pentru că va trebui gestionat traficul de pe podul Galata, pe strada Arhitect Berindei și rezolvată conexiunea cu șoseaua Nicolina”. Pe acest tronson, Consiliul Județean va trebui să coopereze cu Primăria Iași, pentru că e vorba de străzi din municipiu.

Valoarea estimată astă-vară pentru varianta de trafic ușor lungă de 8,7 km era de aproximativ 420 de milioane de lei. Centura Podu Iloaiei va avea 4,5 km și costa astă-primăvară aproximativ 130 de milioane de lei.

Vine autostrada din urmă?

Însă pentru acest din urmă proiect ar putea veni autostrada A8 cu o „rezolvare”: anunțul de licitație prevede prioritizarea segmentului din zona acestui oraș, astfel încât, odată atribuit contractul, firma câștigătoare pe lotul Tg. Frumos-Lețcani va trebui să finalizeze cei 4 km în decurs de doi ani, de aproape două ori mai repede decât întreg lotul.

Lansată în februarie cu o valoare estimată de 6,5 miliarde de lei, procedura de licitație pentru acest lot a atras șase oferte, a căror evaluare ar urma să se încheie abia în septembrie anul viitor. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat și pentru lotul Moțca-Tg. Frumos un termen similar, noiembrie 2026. Cele două loturi ieșene din A8 ar putea să fie finanțate prin programul de înarmare a Europei, după ce banii europeni pe domeniul Transport 2021-2027 au fost atribuiți altor proiecte de categorie inferioară Autostrăzii Unirii.

