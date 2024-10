Guvernul a mărit cu generozitate pensiile și salariile înainte de alegeri, dar anul viitor vor fi bani să le plătească?

Memoria colectivă este extrem de scurtă și de selectivă. Evenimentele neplăcute, traumatizante, cele care au tendința să ne indispună, le aruncăm repede la coșul de gunoi. „A fost odată, demult, nu are cum să se mai întâmple acum. Chiar nu!” Cam așa ne mințim frumos de fiecare dată când nu vrem să dăm piept cu realitatea. Este mai ușor așa și ne stă oarecum în fire. Fuga este sănătoasă, până la urmă, chiar dacă este rușinoasă.

În lumina celor de mai sus, veștile proaste care vin pe bandă rulantă din Germania sunt ignorate cu seninătate de autorități. La începutul săptămânii au apărut mai multe informații, aparent fără legătură între ele, despre cea mai mare economie din Uniunea Europeană. În primul rând, compania germană Schaeffler a confirmat că va derula un program de disponibilizări voluntare în România. În al doilea rând, biroul de statistică german a informat că numărul comenzilor noi în industrie s-a diminuat luna trecută cu 5,8% față de luna precedentă. Veștile astea proaste se suprapun peste altele care anunță că Bosch sau Miele vor suprima mii de locuri de muncă din Germania. De asemenea, grupul ThyssenKrupp pregătește personalul pentru un val masiv de concedieri în perioada următoare. La rândul ei, compania Volkswagen are intenția de a închide o fabrică în Germania. Viitorul nu mai sună bine în Germania. Viața descrisă în culori roz până recent se anunță a fi una destul de gri.

În tot acest timp, Guvernul României derulează de câțiva ani încoace o campanie de tocare aproape nesăbuită a banilor publici. Se vorbește despre investiții masive în economie, despre majorări de salarii și de pensii, doar cerul mai este limita. Deficitul bugetar a urcat la 4,57% din PIB după primele opt luni din acest an, de la 4,02% din PIB la șapte luni, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice. „Execuția bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 80,87 miliarde de lei, respectiv 4,57% din PIB, față de deficitul de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,63% din PIB aferent celor opt luni ale anului 2023”, se arată în documentul de la Finanțe.

Dacă punem informațiile de mai sus față în față, vedem că economia țării nu este pregătită pentru un recul al PIB-ului Germaniei. Pe termen scurt și mediu, până când fluxurile comerciale vor fi reorientate către state din Asia sau America, țări ce stau mai bine din punct de vedere economic, este foarte posibil să asistăm la scăderi ale comerțului extern, eveniment ce ne poate afecta profund. Acum exporturile sunt îndreptate mai ales către vestul continentului, cu precădere spre Germania. Impasul prin care trece Germania poate nu era ușor de anticipat; vitalitatea nemților ne-a păcălit într-o oarecare măsură. Am fost furați de mirajul prosperității lor, ce părea fără sfârșit, dar este ușor de prevăzut că a arunca cu bani în stânga și-n dreapta, fără nicio responsabilitate, se poate ușor transforma într-un dezastru fără soluție.

La fel a fost în 2008. Exact la fel. Criza financiară din SUA, o adevărată lebădă neagră, ne-a adus pe marginea prăpastiei. Tăierea de salarii și majorarea de impozite ce au urmat în 2010 au fost mult mai greu de suportat decât ar fi fost o limitare a cheltuielilor anterioară crizei. Atunci, premierul Călin Popescu-Tăriceanu spunea că limitarea cheltuielilor bugetare îi blochează posibilitatea de a face investiții publice. În prezent, premierul Marcel Ciolacu spune că avem cele mai mari investiții din istorie și din această cauză avem și un deficit așa de mare. Istoria se repetă. Declarațiile parcă sunt trase la indigo. Nimic diferit. Poate deveni Germania o nouă lebădă neagră pentru România? Cu datele pe care le deținem până în prezent putem spune că departe nu suntem și, anul viitor, sigur vom fi obligați să strângem cureaua. Soluțiile sunt puține și toate duc la același rezultat. Ori vor fi mărite taxele, ori vor fi efectuate concedieri în mediul bugetar sau o combinație dintre cele două. Într-un text precedent am demonstrat că doar concedieri sau doar măriri de taxe nu vor funcționa din cauza unei poveri prea mari care s-ar pune pe o categorie sau alta. De aceea, cel mai probabil, vom asista și la concedieri, și la majorări de impozite. Niciuna dintre soluții nu va aduce beneficii, însă bugetul nu va putea fi echilibrat doar prin creștere economică, salt care să asigure încasări mai mari la stat. Petrecerea s-a cam terminat, iar oalele și paharele sparte trebuie plătite de cineva. Nimic pe lumea asta nu este gratis. Absolut nimic! Prin urmare, întrebarea pertinentă care se ridică este dacă Guvernul care va veni anul viitor va mai avea de unde plăti pensiile și salariile majorate cu atâta generozitate înaintea campaniei electorale din 2024?

