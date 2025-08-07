MICA PUBLICITATE
Național

Guvernul Bolojan, pachetul 2 de măsuri – 6.000 de bugetari, dați afară dintr-un foc

De Redacția
joi, 07 august 2025, 20:28
1 MIN
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor, scrie hotnews.ro.

Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul Bolojan.

Proiectul de lege privind reforma administrației publice poate fi consultat AICI.

Una dintre principalele măsuri pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice este „reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei localități”.

„Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”, se arată în nota de fundamentare. Citește mai mult pe hotnews.ro.

