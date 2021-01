Guvernul CDR-2 mai dă o palmă Iașului! (P)

”Tot timpul am încercat să obțin fonduri nerambursabile pentru investițiile necesare în județ, fie că erau fonduri europene sau de la bugetul central. Important era să aduc bani în plus față de ceea ce aveam în buget, pentru a putea investi mai mult și pentru a diminua presiunea de la bugetul CJ. Așa am reușit să realizez investiții importante în modernizarea drumurilor, de exemplu. În vara anului trecut, în luna iunie, am profitat de o modificare legislativă care permitea finanțarea drumurilor județene prin CNI și am depus solicitare pentru cinci drumuri județene. Lucrările erau estimate la 110 milioane lei. Acum văd că trei dintre aceste drumuri sunt propuse a fi realizate prin credite de angajament, de la bugetul județului. În campania electorală trâmbițau că drumurile vor fi modernizate cu bani de la CNI. Acum, înțeleg că Guvernul s-a răzgândit din nou în privința Iașului și nu vom prinde finanțare nici pentru aceste drumuri. Nu știu dacă de vină este faptul că șeful PNL Iași și al Consiliului Județean este urmărit penal pentru luare de mită sau dacă pur și simplu peneliștii de la Iași nu contează la nivel național”, a precizat senatorul Maricel Popa.

Concret, Consiliul Județean Iași a depus în luna iunie la CNI cinci proiecte de modernizare a drumurilor județene. Este vorba despre:

1. DJ 244 D: limita județului Vaslui — Dolhești — Ciortești —Coropceni (intersecția DN 24), km 25+500 — 38+693 (valoarea investiției: 33.565.875.73 lei)

2. DJ 201 C: Limită Județ Neamț — Răchiteni — intersecție DN 28, km. 10+500 — 16+350 (valoarea investiției: 15.638.506,05 lei)

3. DJ 282 B: intersecție DN 24 C — Bivolari — Traian — Spineni — intersecție DJ 282 F, km. 0+000 —12+918 (valoarea investiției: 29.314.367,00 lei)

4. DJ 249: Hermeziu — Vladomira, km. 5+650 — 8+800 (valoarea investiției: 10.477.543,00 lei)

5. DJ 281 B: Borosoaia — Plugari (DJ 282 B), km. 18+268 —25+272 (valoarea investiției: 21.440.661,00 lei)

”Acum, Alexe, președintele CJ urmărit penal pentru luare de mită, vrea ca trei drumuri, respectiv DJ 201C, DJ 282B și DJ 249, cu lucrări evaluate la aproximativ 55 milioane de lei să fie modernizate cu bani de la bugetul județului, și nu cu fonduri nerambursabile de la CNI. Cunosc foarte bine aceste proiecte. Documentațiile tehnice au fost realizate în perioada în care am fost președintele CJ. Sunt drumuri care trebuie modernizate, de aceea le-am pregătit pentru finanțare. În 4 ani de mandat am desfășurat cea mai amplă campanie de asfaltări din istoria județului. Acest lucru nu ar fi fost posibil doar cu fonduri de la bugetul CJ sau din credite”, a precizat Popa.

Departamentul de comunicare al PSD Iași