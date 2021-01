Guvernul francez se opune preluării Carrefour de către canadienii de la Couche-Tard

Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distribuţie Alimentation Couche-Tard Inc. vizând preluarea rivalului francez Carrefour SA, ceea ce pune sub semnul întrebării această tranzacţie cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire a declarat miercuri seară ca pandemia de COVID-19 a demonstrat importanţa controlului intern asupra aprovizionări cu alimente.

În timpul izolării atât Carrefour cât şi alte grupuri de distribuţie s-au confruntat cu o creştere explozivă a cererii, în condiţiile în care consumatorii au golit pur şi simplu rafturile pentru unele produse.

"Din acest punct de vedere, ideea ca grupul Carrefour să fie preluat de un competitor străin, la prima vedere, nu sunt în favoarea unei astfel de tranzacţii", a spus Bruno Le Maire.

Le Maire a menţionat şi aspectele care ţin de şocurile de muncă drept un motiv pentru care se opune unei preluări, având în vedere că în Franţa Carrefour este un important angajator.

Lanţul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. a dezvăluit miercuri că analizează o posibilă preluare a grupului francez de distribuţie Carrefour SA, prezent şi pe piaţa din România. Couche-Tard a precizat că oferă 20 de euro pentru fiecare acţiune Carrefour, iar o posibilă preluare ar permite grupului canadian să îşi extindă prezenţa în Europa, unde grupul francez are peste 2.800 de supermarketuri şi 703 hypermarketuri, precum şi în America Latină, unde Carrefour are magazine în Argentina şi Brazilia.