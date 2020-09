Guvernul PNL a redus cu 13 luni termenul de proiectare a autostrăzii Tg. Neamț – Ungheni (P)

După ce fusese anunțată inițial o perioadă cumulată de 38 luni, termenul pentru realizarea și avizarea tuturor documentațiilor, inclusiv depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor UE în execuția acestui tronson de autostradă, a scăzut cu 13 luni.

Toate aceste modificări ale calendarului serviciilor de proiectare au fost operate în toată documentația licitației, aspecte care reies și din informațiile publicate în Sistemul Național de Achiziții Publice (SICAP).

Așadar, noul calendar stabilit de CNAIR pentru tronsonul de autostradă Ungheni – Iași – Tg.Neamț este următorul:

1) recepția studiului de fezabilitate (SF): 12 luni (de la semnarea contractului);

2) elaborarea și transmiterea proiectului pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire/ documentația tehnică pentru obținerea autorizației: 15 luni;

3) elaborarea și transmiterea proiectului tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție: 21 luni;

4) asistență tehnică pentru cerere de finanțare: 25 luni.

Vă reamintim că licitația de proiectare a autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni a fost lansată pe 1 septembrie. Termenul mare de implementare (38 luni) a fost criticat de o parte a societății civile. Costel Alexe, ministrul Mediului și președintele PNL Iași, a răspuns la acel moment în calitatea sa de membru al Guvernului, că vor termenul va fi revizuit după clarificări la nivelul CNAIR.

Sectorul de autostradă Târgu Neamț – Iași – Ungheni are o lungime de 100 km, iar contractul scos la licitație prevede și realizarea proiectului tehnic de execuție. Lucrările de execuție vor face obiectul unei alte licitații, după întocmirea proiectului tehnic.

Celelalte două sectoare ale A8 sunt Tg.Mureș – Ditrău (92 km) și Ditrău – Tg.Neamț (119 km).

„Știu prea bine ce importanță are autostrada pentru întreaga regiune și pentru toată economia României. În timp ce toate Guvernele PSD au pus bețe în roate și au găsit cele mai absurde idei pentru a bloca acest proiect, Guvernul PNL face acum totul pentru a pune pe picioare acest proiect de infrastructură vital pentru economia noastră și semnificativ din punct de vedere național, pentru că proiectul este numit Autostrada Unirii. Acum am redus termenul pentru realizarea studiilor cu un an și o lună, astfel încât șansele să ne încadrăm în calendarul financiar al UE este mult mai bun. Suntem determinați să ajungem să începem cât mai repede lucrările la Autostrada Ungheni– Iași– Tg. Mureș! Pentru noi acest proiect este o prioritate zero și credem că întreaga economie a României va beneficia de pe urma sa, deci pe viitor bună parte din PIB va depinde de Autostrada Unirii”, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe.

Departamentul de Comunicare PNL Iași

Comandat de Partidul Național Liberal - filiala Iași, executat de SC Grupul de Presă Medianet SRL, site: www.ziaruldeiasi.ro, cod mandatar financiar 21200012