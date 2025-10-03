Guvernul pregătește sprijin financiar între 4.000 și 8.000 lei pentru cheltuielile cu locuința. Cine ar putea beneficia de acești bani?

Statul pregătește un nou sprijin financiar pentru persoanele cu handicap: o indemnizație lunară care să acopere cheltuielile cu locuința, precum chiria, utilitățile și întreținerea. Suma de bază poate ajunge până la nivelul salariului minim brut pe țară, 4.050 de lei în prezent, iar pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale se poate acorda un beneficiu suplimentar de tranziție, de până la două salarii minime brute, adică un total de 8.100 de lei, pentru a acoperi cheltuielile de relocare și acomodare în comunitate.

Valoarea exactă va depinde de gradul de handicap și de evaluarea nevoilor fiecărei persoane, după cum reiese dintr-o informare recentă a Ministerului Muncii. Scopul principal al măsurii este reducerea numărului de persoane instituționalizate și sprijinirea acestora să ducă o viață cât mai independentă, în comunitate, și nu în grija statului.

Guvernul vrea să „aerisească” centrele

Un proiect de ordonanță de urgență a fost deja pus în dezbatere publică, iar dacă va fi adoptat, persoanele cu handicap vor putea primi acești bani în funcție de nevoile evaluate oficial.

Proiectul mai prevede extinderea serviciilor sociale oferite, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată beneficia de asistență personală, îngrijire la domiciliu, echipe mobile, centre de zi și locuințe protejate, precum și de alte servicii care să le sprijine viața independentă. În plus, se introduce un nou tip de serviciu social: locuirea asistată în comunitate, care include locuințe protejate și centre pentru viață independentă, însoțite de servicii de integrare comunitară.

Totodată, proiectul stabilește cadrul legal pentru indemnizația pentru locuire, care va fi acordată în valoarea maximă a unui salariu minim brut pe țară, diferențiată în funcție de gradul de handicap și evaluarea nevoilor individuale. Pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale, se introduce și un beneficiu de tranziție, în valoare maximă a două salarii minime brute (acum ar fi un total de 8.100 de lei) destinat acoperirii cheltuielilor de pregătire și relocare, inclusiv în situații de urgență, pe o perioadă de până la 12 luni.

Ce excepții prevede proiectul?

În anumite situații, proiectul prevede excepții temporare: persoanele care părăsesc centrele rezidențiale până la 30 iunie 2026 pot beneficia de suma stabilită oficial pentru servicii și întreținere (standardul de cost aferent) timp de 6–12 luni. Scopul este ca persoanele care părăsesc centrele să nu rămână fără sprijin financiar imediat și să aibă timp să se acomodeze în comunitate. Chiar dacă nu intră imediat în serviciul de locuire asistată, aceste persoane primesc bani calculați ca și cum ar fi încă în centru, pentru o perioadă temporară.

„Ziarul de Iași” scria recent că numărul persoanelor cu dizabilități crește de la un an la altul, iar cazurile grave, adică cele care necesită îngrijire permanentă, reprezintă aproape jumătate din total. La nivel național, România avea la finalul lui martie acest an 966.637 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, 950.434 trăiau în familie, iar 16.203 de persoane erau instituționalizate. În regiunea noastră erau înregistrate 152.669 de persoane cu dizabilități, iar 3.471 dintre ele se aflau în centre rezidențiale.

Publicitate și alte recomandări video