Hagi speră ca formaţia pe care o conduce să învingă Poli Iaşi

Hagi a spus că Poli Iaşi are jucători foarte buni în atac şi fotbalişti cu experienţă în apărare şi la mijloc. “Este o deplasare grea, cu un antrenor cu mare experienţă, o echipă foarte bună cu care dacă nu faci un meci foarte bun pe ambele faze atât defensiv, cât şi ofensiv, o să ai probleme. O echipă care e capabilă să marcheze goluri, care are jucători foarte buni în atac şi jucători de experienţă în mijloc şi în apărare. Sperăm să facem un meci bun şi să venim cu un rezultat pozitiv”, a afirmat Gheorghe Hagi.

El a reamintit de absenţele pe care le are pentru acest meci şi anume Cosmin Matei, Aurelian Chiţu şi Răzvan Boboc, spunând că accidentarea primului este mai gravă şi acesta ar putea lipsi o perioadă mai lungă de timp.

Hagi a mai declarat că este mulţumit de modul cum a jucat echipa sa în acest play-out. “Când am început play-out-ul, aveam un singur obiectiv, acela de a rămâne în prima ligă, de a avea constanţă, de a face rezultate, de a fi pragmatic. Cred că am jucat un fotbal foarte bun, am făcut rezultate şi datorită acestor prestaţii în momentul de faţă avem multe victorii şi suntem mulţumiţi de parcursul pe care îl avem şi am vorbit cu jucătorii, i-am felicitat, sunt mulţumit de cum au mers lucrurile. Cred că Viitorul arată bine”, a mai afirmat Gheorghe Hagi.

Meciul dintre Poli Iaşi şi Viitorul Constanţa are loc luni, de la ora 20.00, în etapa a X-a a play-out-ului Ligii I. În meciul tur din play-out, de la Ovidiu, Viitorul a câştigat cu 2-1.