Hai cu Firea la premărie! Cine ar fi cel mai mare fan de la Iași al lui madam Pandele?

Păi, cum de ce? Că va lăsa liber locul de la premăria generală a Capitalei. Și ce-are asta cu prifectura? Păi, are, căci în acest fel madam Firea ar putea să candideze? Bun, și? Păi, dacă va candida, având partid mare în spate, sunt șanse să și câștige.

Mno: tot nu înțelegem… Păi, dacă madam Firea câștigă, înseamnă, logic, că va elibera un loc de europarlamentar pe care îl ocupă acuma. Iar dacă-l va elibera, se va duce la Bruxelles pentru un mandat aproape întreg, 5 minus 0,9 ani, pe o leafă de aproape 10.000 de coco bani în mână plus sume forfetare ușor de jonglat de până la 25.000 de coco, următorul de pe lista de anul trecut.

Ei bine, cum anul trecut la europarlamentare listele au fost comune PSD-PNL, ghici cine este următorul care e la rând, și care nu a intrat atunci fiind primul sub linie? Ei, vedeți că ați ghicit!

Așadar, hai Poli: baftă la baraj!

Poveste de biznis politic de pe Siret

Dragi telespectatori, una scurtă pe azi și despre politichia agitată dinspre Siret, adicătelea din târgul Pașcanilor. Căci auzim că oamenii de acolo sunt olecuță supărați pe noi, pe motiv că n-am mai scris de ei cam de multișor. Ceea ce, dacă e să fim sinceri, ar cam trebui să ne punem niscai cenușă în cap și să recunoaștem.

Așadară!

Cică acolo în târg partidoiul s-a cam rupt în două dinainte de scindarea electorală simbolică Ponta-Antonescu, gruparea fostului premare rămânând pe varianta Ponta, iar junii ajunși șefi au bătut palma cu noua putere liberală locală. Dar stați liniștiți la locurile voastre, căci nu pe motive doctrinare sau de platformă program, ci, zic bârfele din târg, pe motive de mălai. Sau cașcaval, ziceți-i cum vreți. De fapt, haideți să-i spunem mai bine așa: beton.

Da, afaceri beton la propriu. Mai concret, cică junele șef de grup al partidoiului în conțilul local face combinații frumușele cu opoziția, recte premarele liberal, dar prin interpuși. Adică el, fiind conțilier, nu ar putea sa vânda direct premăriei betoane și altele de la firma lui (sau al consoartei, în fine), așa că, vorba aia: sună un prieten! Evident, unul care are firmă la fel.

Așadar, ca să nu vă mai mirați, dragi pășcăneni de ce trec așa de ușor prin vot tot ce vrea premarele liberal!

Deci, încă o dată înainte de baraj: Hai Poli!

Iaca și postarea zilei: una tot beton, pe azi!

La final, o postare mai lungă, pe care dacă nu aveți timp sau chef puteți s-o săriți, dar noi am recomanda să n-o faceți, căci merită. E a unui gazetar de peste Prut, dar bun urmăritor a tot ce se petrece și dincoace. Și, în plus, un bun cunoscător al metodelor rusești. Așa că ia’n cetiți și vă cruciți ce scrie Alexandru Cozer:

„Captivitatea lui Simion sau cum se explică metamorfozele de după alegeri

Aseară, prin studio-urile TV de la București, era destul de multă stupoare. Jurnaliștii întrebau, majoritatea invitaților nu prea găseau răspunsurile.

Întrebarea în jurul căreia se roteau toate discuțiile: «Ce e cu aceste schimbări radicale, la 180 de grade, prin care a trecut Simion în ultimele 48 de ore?»

Din păcate, sau poate din fericire, Bucureștiul încă nu înțelege pe deplin cum funcționează Moscova. De aia și erau atât de greu de înțeles metamorfozele radicale prin care a trecut Simion în ultimele zile.

Atunci însă când intri în joc cu Moscova, nu mai ieși niciodată. Decât mort. Fizic sau politic. Deși, când e disperată, Moscova recurge chiar și la morții politici. Stoarce totul din ei, până-i bagă-n groapă la propriu.

Sună dur? Dar așa e! Noi, în Moldova, am avut zeci de astfel de exemple. Inclusiv în legătură cu oameni pentru care multă lume era gata să bage mâna-n foc, gen lideri recenți de proteste, care au căpătat o turnură politică absolut inexplicabilă.

De alde Moldavskie Ivanî nici nu mai zic, că acolo e clar.

Așadar, ce s-a întâmplat cu Simion?

«Eu sunt președinte»

Moscova era determinată să bage țara în haos cu cuplul Georgescu-Simion pus la butoane. Nu s-a putut, a fost inclus scenariul doi, nerecunoașterea alegerilor, proteste, haos, destabilizare.

Așadar, Simion iese la 21:00, pe 18 mai, proclamându-se președinte. Ca să fie sigur că se vede bine peste tot, inclusiv la Moscova, scrie asta și pe toate rețelele de socializare. În paralel, la postul de televiziune al casei, se dădeau «exit-poll-uri» elucubrante, în care Simion avea 52,5% «doar pe țară, dar când mai vine și diaspora».

Așadar, georgiștii duminică noapte trăiau în realitatea paralelă. Simion autoproclamat președinte, «exit-poll-uri» la Irealitatea Plus care-l dădeau câștigător.

Urma să fie declanșată operațiunea «Ne-au furat».

Tata a venit să consoleze «băiatul».

Doar că, pe la miezul nopții, e ridicat din pat Gigi Becali și trimis la Simion.

Gigi, gură spartă fiind, și-a developat singur misiunea. A mers pentru a-i transmite să nu provoace haos și destabilizări: «I-am spus că dacă nu e bărbat și nu-și recunoaște înfrângerea, vin ăștia și-i pun cătușele. Că la câte au pe el, ehehe…»

Sigur, Becali n-a mers până la capăt, să spună și ce au, dar să nu ne mire dacă odată cu trecerea timpului va ieși totul la iveală. Chiar dacă s-ar putea isca un scandal diplomatic internațional.

Simion l-a ascultat însă pe Gigi. Pentru că la nici 10 minute, iese pe rețele cu un mesaj spășit, în care-și recunoaște înfrângerea, îl felicită pe Nicușor și spune că numărătoarea a fost corectă, nu există urme de fraudă.

Simion îl contrazice pe Georgescu: Nu au fost fraude

A doua zi, prin studio-urile propagandistice de la Moscova – stupoare. Skabeevele și Soloviovii nu erau atât de șocați că a pierdut Simion, dar de felul în care acesta a «cedat lupta».

Mai ales că după ce și-a recunoscut frumos înfrângerea, Simion a plecat în Ardeal, acolo unde a spus chiar el că va sta până ce încep discuțiile privind formarea noului Guvern.

Rușii îl scot pe Georgescu, care acuză iarăși fraude. Peste 5 minute, Simion iese însă și el și îl contrazice pe Georgescu: «Nu au fost fraude». Nu există dovezi clare despre fraude, insistă Simion. Și așa s-a încheiat ziua de luni.

Încă o metamorfoză și operațiunea Durov

Marți, după o noapte furtunoasă, Simion parcă e cu totul alt om. Pe loc găsește «100 de milioane de euro pentru fraudă în Moldova» și «implicarea Franței».

Durov, șeful rețelei Telegram, unde nu există absolut nicio regulă și sunt deversate cele mai mizerabile dejecții, susține că francezii i-ar fi cerut să blocheze niște pagini pe rețea. Iar apoi plusează și îl anunță pe Simion că e gata să vină și la București, pentru a contribui la «anularea alegerilor”.

Anulare care fusese deja cerută de Simion, pentru că, spun rușii prin el, «moldovenii și francezii au fraudat alegerile».

De ce moldovenii și francezii? Pentru că rușii după ce au pierdut România, acum își vor arunca toate forțele asupra Moldovei, care trebuie să cadă cu orice preț la toamnă.

Iar francezii, pentru că după ce a ajuns Trump la Casa Albă, propaganda a avut o problemă. Nu mai putea să se asmută așa dur asupra Americii, așa că au găsit alt «dușman» de serviciu – Franța. Asta după ce Macron devenise avanpostul anti-rus al Europei și principalul susținător al Ucrainei. Nu întâmplător, în sondajele rusești, deja Franța este văzută drept principalul dușman al Rusiei, pe când America, dușmanul tradițional de zeci de ani, a căzut abia pe 4.

Așadar, metamorfozele lui Simion au o explicație destul de simplă. Tipul este captiv. Și atât de controlat de Moscova, încât va sfida orice urmă de logică, va mai trece prin multe metamorfoze radicale, dar va face ceea ce i se spune.

Misiunea sa este acum să arunce cu neîncredere asupra proceselor electorale din Europa, să acuze fraude, să atace dur Republica Moldova, Franța și Uniunea Europeană. Dacă asta va scoate și oameni în stradă la București, în general va fi perfect. Dacă nu, va fi însă utilizat și pe mai departe drept sursă pentru propaganda kremlinistă.

E însă aici și o veste bună. Utilizându-l în halul acesta, rușii îl termină în foarte scurt timp. Dacă Simion se comporta decent, corect, își recunoștea până la capăt înfrângerea, avea șanse bune de supravițuire politică. Acum, utilizat și hăituit de ruși, stors până la capăt, cariera sa politică se va încheia mult mai rapid decât își imaginează cei mai mulți.”

Bravo, băbăete, bine spus!

**** PONT ****

