Haideți să călătorim prin lume împreună! O nouă inițiativă „Ziarul de Iași”

Am lansat, în weekend, la „Ziarul de Iași”, o rubrică esențială, pe care mi-aș fi dorit s-o fi avut demult în ziar, în primul rând fiindcă sunt convins că are o utilitate foarte mare, inclusiv pentru mine: o rubrică de travel, de călătorii.

Un loc în care vom publica materiale utilitare, cu experiențe esențiale, despre locuri inedite, dar și comune, din toată lumea. Despre trasee în pădurile din jurul Iașului, la experiențe pe malul a cât mai multor mări.

Nu o vom face sistematic, nu ne transformăm în agenție de voiaj sau în blog de călătorii. Dar vom privi cu un ochi jurnalistic experiențele personale, să vă dăm sfaturi utile, exemple de costuri, idei de obiective pe care nu le găsiți pe tripadvisor. Descoperim împreună destinații noi și lucruri, poate, inedite, despre locuri în care ați fost de zeci de ori.

Vom gândi un index al textelor care va fi mereu ușor de găsit, în vârful rubricii, cu textele realizate din diferite destinații, grupate pe ani. Astfel încât să fie mereu ușor să vedem cum s-a modificat un loc de-a lungul timpului, spre exemplu. E un proiect de viitor, în primul rând, cu care dorim să venim în sprijinul comunității, în măsura în care găsiți o astfel de experiență utilă.

Începem cu un serial de texte scrise excelent de Cristina Petrache din experiența ei în Sharm el-Sheikh, unul dintre diamantele Egiptului, despre care se tot vorbește că ia, încet-încet, locul Greciei. Cristina a scris întâi despre cât de sigur este să călătorești în Egipt, care sunt formalitățile vamale pe care trebuie să le îndeplinești, cât și niște trucuri și sfaturi utile din aeroportul din Cairo și, în general, din țara faraonilor. Apoi a venit cu un text mai aplicat despre experiența de acolo, povestind și câte stele are hotelul de cinci stele și de ce costă 15 euro un scurt apel în România.

Fiindcă asta ne dorim de la această rubrică: nu vom face ghiduri de călătorie. Sunt exhaustive și greu de susținut la nivelul unei redacții de știri. Nici nu avem expertiza necesară. Dar vom face o colectă publică de amintiri utile, de sfaturi și de experiențe. Și vom recomanda în permanență, pentru sfaturi utile de călătorii, să lucrați cu agențiile de voiaj cu o reputație bună în piață, care vă vor putea da indicații prețioase. Dar aș vrea să ajungeți, cu timpul, să vă gândiți la „Ziarul de Iași” ca la un partener util de călătorii: vreau să urc pe Ceahlău, ia să văd, a scris cineva la ziar despre asta?

Fiindcă mai vrem să facem un lucru, poate neortodox: să deschidem această rubrică și cititorilor noștri. Cu sprijinul editorilor cu experiență pe care-i avem, urmând niște puncte cheie stabilite în comun, ne-am decis să acceptăm texte, fotografii și experiențe de la cititorii noștri, pentru a crea împreună acest index al călătoriilor din Iași. Deși n-am făcut un mare anunț cu această inițiativă și au fost doar câteva postări individuale pe Facebook, deja avem reacții pozitive, promisiuni de colaborare și cerințe de trasee specifice. Este o efervescență care ne-a copleșit și care, așa cum spune mereu politicienii, ne onorează și ne responsabilizează. Și e important să știi că un lucru pe care-l faci are greutate pentru oamenii din jurul tău.

E un nou pas spre a construi ceva ce-mi doresc din tot sufletul să reușim: să transformăm „Ziarul de Iași” într-un ziar al comunității. Să scriem despre problemele ieșenilor, oricât de mărunte ar părea, dar și despre oportunitățile pe care le are și le produce comunitatea noastră, a tuturor. Suntem deja la a doua ediție în care dăm note consilierilor locali și județeni, pe baza prestației lor din ședințele de plen. Am lansat „Dosarele ZDI”, unde am scris despre propunerile de modificare ale planurilor-cadru și problemele din zona imobiliară. Unde vom aborda amplu, lunar, câte un subiect de greutate pentru comunitatea noastră. Ne uităm și la tinerii antreprenori, despre care scriem în cadrul conceptului „40 UNDER 40”.

Nu vrem să ne oprim aici și vă mulțumim că sunteți alături de noi.

Publicitate și alte recomandări video