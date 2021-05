Haideţi să cetim şi printre rânduri primul mesaj al noului şef liberal! Zău că merită...

Dar staţi liniştiţi la locurile voastre, căci am cetit noi, cu carneţel şi creion HB ascuţit alături, toată acea prezentare de fapte de arme. Şi bine am făcut, căci, dincolo de frazele frumoase şi pline de entuziasm politic, am descoperit şi câteva chestiuni la care trebuie musai să medităm mai cu luare-aminte, şi pe care să le şi urmărim în timp, căci par a avea un anume tâlc, în contextul dat.

Sărim aşadar peste alea ce încep cu peste „misiunea mea”, „angajamentul nostru”, „mă onorează”, „mă obligă” sau „mă responsabiliează”, şi haideţi să intrăm derect în pâine! Păine, cum spuneam, din aia din făină integrală, başca având presărat pe ea seminţe de dovleac şi de susan, ştiţi voi: din aia bună.

Primul citat interesant, ce ni se pare cu bătaie lungă, la ambii şefi ai PNL Iaşi puşi pe liber, Alex şi Chirica, căci amândoi se regăsesc în contrariul situaţiunii: «Sunt un om integru,şi mi-am construit cariera profesională în afara politicii. E o garanţie că principiile mele vor schimba în bine modul cum abordăm politica». Hopaa!? Dar, ceva mai jos de asta, despre următorul pasaj ce spuneţi: «...Obiectivele noastre sunt (...bla, bla), precum şi reorganizarea internă pentru consolidarea politicăşi organizaţională».

Ohohoo, oare dom’ Costel, cel care spunea zilele trecute în şedinţe interne că îl va face să regrete pe cel ce va încerca să-şi construiască o carieră politică viitoare pe cadavrul lui, el o fi cetit cu atenţie pasajele astea? Întrebăm, ca să ne aflăm şi noi în treabă, na...

Un renumit doctor ieşean îşi face intrarea în politichie

Şi dacă tot veni vorba de personagii noi în politichie, haideţi să vă mai prezentăm azi unul care ar fi fost bun şi aici, în dreapta Prutului, nu numai în stânga lui, unde din câte vedem prin sondajele de acolo oricum nu prea are şanse. Dar, cine ştie....

Este vorba despre cunoscutul medic cardiolog ieşean Grigore Tinică, cel care deschide lista de candidaţi la deputaţi a Partidului Unităţii Naţionale (PUN), iar unii zic chiar că ar fi şi candidatul la funcţia de premier. Eh, să ajungem noi acolo, în parlament, şi apoi om mai vedea. PUN e singurul partid unionist de la Chişinău care a refuzat să intre în alianţă cu AUR-ul de la noi, pe motiv că acesta ar fi pro-rus în realitate. Iar preşedinte onorific al PUN este Traian Băsescu, alţi lideri fiind pro-europeni declaraţi. Ceea ce, dom’ doctor, e de bine: baftă!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.