Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, unde se produceau milioane de huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare de Doina Cepalis

Activele fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese în urmă cu câțiva ani una dintre cele mai mari companii europene în domeniul scaunelor auto pentru copii, au fost scoase la vânzare, potrivit informațiilor obținute de „Ziarul de Iași”.

Compania, fondată de Doina Cepalis în anul 2007, a fost preluată în 2020 de grupul suedez Holmbergs. Clădirea nu a făcut însă parte din tranzacție și a rămas în proprietatea antreprenoarei, care a închiriat ulterior spațiul grupului Holmbergs. Fabrica din Pașcani, amplasată pe strada Grădiniței nr. 11, se află pe un teren de aproape 15.000 mp, cu o suprafață construită de 14.000 mp. Înălțimea clădirii este de 6 metri. Doina Cepalis spune că nu intenționează doar să vândă spațiul, ci caută o soluție prin care acesta să fie folosit pentru relansarea activității economice în zonă.

Doina Cepalis: „Nu dorim pur și simplu să vindem clădirea”

„Nu dorim pur și simplu să vindem clădirea, pentru că aceasta este deja complet utilată și poate fi folosită imediat pentru producție. În zonă există forță de muncă calificată, oameni care au lucrat ani de zile în industrie și care pot continua să fie o resursă importantă pentru orice investitor. Suntem deschiși la mai multe variante. Fie găsim un partener care să preia clădirea și să continue activitatea de producție, fie să o folosim pentru relocarea unei companii care vrea să își dezvolte aici operațiunile, ori chiar să o transformăm într-un parc logistic. Pentru a identifica cea mai bună soluție, colaborăm cu o companie de consultanță din Big Four, care are experiența necesară pentru a atrage investitori serioși. Obiectivul nostru este să găsim o utilizare eficientă a spațiului, astfel încât să aducem beneficii comunității și zonei. Suntem și dispuși să vindem, dar vrem să facem acest lucru în condițiile în care clădirea să își păstreze potențialul și să devină un motor economic pentru Pașcani și împrejurimi”, a declarat Doina Cepalis pentru „Ziarul de Iași”.

Recorduri de producție și export

Te-Rox Prod Pașcani a fost una dintre companiile românești de succes din industria producției de scaune auto pentru copii. Fondată în urmă cu 18 ani de Doina Cepalis, fabrica a pornit dintr-o unitate cumpărată cu 800.000 de euro și a ajuns rapid lider european.

La apogeu, producea mii de huse zilnic, exportând în peste 50 de țări și colaborând cu branduri mari precum Ferrari, Disney, Fisher-Price și Nania. Cu o producție anuală de peste 1,3 milioane de huse, compania ajunsese să deservească, în mod special, clienți de renume din industria scaunelor auto pentru copii, printre care Dorel Juvenile (Portugalia), TeamTex (Franța), BeSafe și Thule (Norvegia). Aproape 98% din producție mergea la export, iar Pașcaniul devenise un punct important pe harta industriei auto internaționale.

În 2020, Doina Cepalis a vândut compania către grupul suedez Holmbergs, care promitea să transforme fabrica într-un hub de producție pentru Europa. După tranzacție, compania a început însă să se confrunte cu dificultăți. Chiar dacă, inițial, planurile erau ambițioase, compania ajunsese să depindă foarte mult de un singur client strategic – grupul francez TeamTex. În iulie 2024, acest client a intrat în insolvență, iar Te-Rox a rămas fără încasările necesare pentru a-și continua activitatea. Situația a declanșat o criză de lichidități, la care s-au adăugat costurile tot mai mari cu energia, transportul și salariile, dar și concurența puternică din Asia.

În septembrie 2024, compania – redenumită Holmbergs Safety System SRL – a intrat în insolvență, iar în 2025, grupul suedez a decis să renunțe definitiv la planurile de reorganizare și a cerut falimentul.

Pierderi de aproape 1 milion euro anul trecut

Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 34,2 milioane lei, societatea raportând o pierdere netă de 4,9 milioane lei. În perioada în care era condusă de Doina Cepalis, firma a avut mereu rezultate pozitive. Retrasă din conducerea societății din 2021, antreprenoarea declara recent pentru „Ziarul de Iași” că a vândut compania cu încredere, însă „planurile nu s-au realizat în condițiile date”, pe fondul dificultăților pieței și costurile tot mai ridicate de producție.

