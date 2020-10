Halep: Am jucat bine, fix ce trebuia să joc. Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei

Simona Halep s-a declarat mulţumită de jocul prestat în meciul cu Amanda Anisimova, subliniind că a ştiut ce are de făcut pentru a câştiga în faţa sportivei americane.

"Am jucat bine, fix ce trebuia să joc. Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei. Ştiam că trebuia să returnez bine, m-am simţit bine, mai ales că lucrurile au mers foarte bine şi la antrenament. Pentru mine a fost cea mai bună decizie să nu mă duc la US Open, m-am pregătit în Europa, pe zgură şi mă bucur foarte mult că sunt aici", a declarat Halep la Eurosport.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat, vineri, în optimi la Roland Garros, după ce a învins-o pe americanca Amanda Anisimova, locul 29 mondial, scor 6-0, 6-1, după 54 de minute de joc.

În optimi, Halep va evolua cu poloneza Iga Swiatek, locul 58 mondial.

Calificarea în optimi este recompensată cu 189.000 de euro şi 240 de puncte WTA.