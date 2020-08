Halep despre începutul pauzei cauzate de pandemie: La început nu am vrut să accept

“A fost un şoc pentru mine să văd că totul era oprit. Sunt obişnuită să călătoresc şi brusc a trebuit să stau acasă şi să trăiesc viaţa normală. A fost un şoc. Nu înţelegeam. La început nu am vrut să accept. Apoi, m-am îngrijorat când am văzut atât de mulţi oameni având probleme cu sănătatea lor, trebuie să recunosc. Eram îngrijorată la început. Apoi am întrebat mulţi oameni şi mi-au spus că dacă mă protejez şi am grijă de mine şi de oamenii din jurul meu o să fie ok. Aşa că am făcut asta şi încă o fac”, a spus Halep.

Ea a menţionat că întreaga lume încă se luptă cu virusul şi că economia va fi afectată, astfel că mulţi oameni vor fi în dificultate. “Trebuie să avem răbdare şi să credem că va fi mai bine”.

Halep a vorbit şi despre sfaturile lui Darren Cahill cu privire la antrenamente: “Darren mi-a spus că, dacă mă pot concentra, să mă antrenez ca şi cum săptămâna viitoare am turneu este un mare avantaj. Dar dacă nu, dacă într-o zi vin pe teren şi nu simt plăcerea de a mă pregăti, atunci îmi pot lua liber ziua respectivă. Aşa că nu am fost stresată să joc în fiecare zi. Mi-am luat liber unele zile, atunci când am simţit asta. Sfatul său a fost iau totul rând pe rând şi să nu mă gândesc că dacă ratez o zi ar fi un dezastru, pentru că am timp. Trebuie să îmi relaxez mintea pentru că nu se ştie ce se va întâmpla săptămâna următoare. Sunt schimbări în fiecare zi, şi în România”.

Înainte de întreruperea din acest an, cauzată de pandemie, cea mai mare pauză a fostului lider WTA a fost de trei sau patru săptămâni. “Sincer, nu prea ştiu cum să gestionez acum revenirea. Este bine toată lumea este în aceeaşi situaţie. Suntem toţi în aceeaşi situaţie şi acum vom vedea cine va gestiona mai bine revebnirea. Eu simt că am experienţa pentru a face faţă şi că dacă voi privi situaţia cu relaxare şi voi da tot ce am mai bun în fiecare meci voi ajunge din nou la nivelul dorit. Însă sunt sigură că voi avea ceva dificultăţi, am avut mereu nevoie de meciuri pentru a-mi găsi ritmul. Acum este diferit. Nu mă pot plânge, dar nici un pot fi bucuroasă”, a afirmat ea. Simona Halep participă în această săptămână la turneul de la Praga.