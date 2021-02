Halep: Nu sunt atât de dezamăgită de tenisul meu, poate atitudinea a fost un pic negativă tot turneul

"A fost un meci dificil, a jucat foarte bine, cu siguranţă a meritat să câştige în acestă seară. Am simţit că serviciul nu m-a ajutat prea mult şi de aceea nu am putut să-mi fac un avantaj mai mare în setul al doilea. Impresia mea după acest meci este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele importante, am avut 3-1 în setul secund şi serviciul nu m-a ajutat prea mult. Trebuia să fiu mai puternică la serviciu, dar nu a funcţionat azi, iar ea a fost foarte puternică la retur. Schimburile lungi de mingi de la 3-3 (n.r. - pierdute, în setul al doilea) au fost foarte importante. În opinia mea, am făcut un joc bun, nu sunt atât de dezamăgită de mine însămi, poate atitudinea a fost un pic negativă tot turneul. O să lucrez la asta şi o să revin mai puternică la acest capitol, sunt sigură de asta. Accept că m-a învins, dar în acelaşi timp dacă aş fi putut fi un pic mai puternică la serviciu, şansele ar fi putut fi mai mari pentru mine. M-am simţit foarte puternică la retur, am obţinut break-uri şi în setul al doilea am căpătat încredere, dar ea nu a servit atât de tare azi, a mixat şi de aceea mi-am schimbat poziţia. Simt că am fost bună în toate direcţiile, dar serviciul a fost cheia care nu a funcţionat. Nu a servit puternic, cum face de obicei, a schimbat, am simţit asta, de aceea am încrecat şi eu să-mi schimb poziţia. Nu am avut în minte ce s-a întâmplat la Wimbledon, sunt meciuri diferite, suprafeţe diferite, am intrat pe teren cu convingerea că am şanse să câştig, dar ştiam că o să fie foarte greu. Se mişcă mai bine, loveşte puternic mingile, mi se pare că este într-o bună formă acum, are un joc foarte bun. Întotdeauna a avut, dar... Am simţit că se mişcă foarte bine, dar nu pot compara meciurile, nu îmi mai amintesc chiar totul de la ultimele partide jucate cu ea, dar am simţit azi că aleargă mai mult şi ajunge aproape de minge mai bine. Sunt un pic frustrată de negativismul pe care l-am avut pe teren, m-am plâns un pic prea mult, cred, dar din punct de vedere al tenisului cred că am făcut o treabă bună, am muncit din greu în pauza competiţională şi am putut vedea cât de mult am îmbunătăţit unele lucruri. Sunt pozitivă cu privire la tenis şi am încredere, dar am încă de muncit ca să revin într-o formă bună din punct de vedere psihic. (n.r. - întrebată de ce a fost negativă în atitudine). Probabil am simţit presiunea, după 3-4 luni fără meciuri oficiale nu am ştiut cum o să fie aici, la ce să mă aştept şi, probabil, tensiunea am simţit-o mai mult şi nu am ştiut cum să o stăpânesc atât de bine, dar nu am fost chiar atât de rău, sunt ok încă, dar am nevoie să fiu mai bine", a declarat Halep, în conferinţa de presă organizată după meci.

Ea a anunţat că după acest AusOpen va merge acasă, apoi va participa la turneele de la Doha şi Dubai. Simona Halep a primit şi o întrebare ciudată din partea unui jurnalist.

"Fabulosul campion de dublu, Horia Tecău, compatriotul tău, mi-a spus că a urcat pe Moldoveanu, cel mai înalt vârf din România. Ţi-ar plăcea să urci pe un munte în viitor?" "Da, nu ştiu dacă pot, dar da. Da, mi-ar plăcea", a spus Halep, izbucnind în râs.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 6-3, 6-3, de Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10, în sferturile de finală ale Australian Open. Serena Williams va evolua în semifinale cu japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3.