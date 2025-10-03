MICA PUBLICITATE
Haltere: Mihaela Cambei a câștigat o medalie de aur și două de argint la Mondiale

vineri, 03 octombrie 2025, 21:00
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiției.

Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 la cat. 49 kg, a obținut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) și total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) și la total (214 kg).

România participă cu patru sportivi la Mondiale, în continuare urmând să evolueze Andreea Cotruța (cat. 63 kg) și Luis Rodriguez (cat. 110 kg).

Peste 500 de sportivi din 93 de țări participă la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde, primul test internațional din acest nou ciclu olimpic Los Angeles 2028 rezervat seniorilor.

