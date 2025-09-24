MICA PUBLICITATE
SPORT

Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti pierde la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor

De Redacția
miercuri, 24 septembrie 2025, 21:46
1 MIN
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo.

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 7 goluri, Lumbroso 5, pentru Dinamo, respectiv Remili 6, Mesilhy 5, pentru Veszprem, care este condusă chiar de fostul antrenor al dinamoviştilor, Xavi Pascual.

Minutul 8 al meciului a fost dedicat memoriei lui Marian Cozma, fost jucător al ambelor echipe, care a decedat tragic la doar 26 de ani. De-a lungul carierei, în care a fost şi campion în România şi Ungaria, Marian Cozma a jucat cu numărul 8 pe tricou.

În celelalte partide din etapa a III-a se duelează, miercuri şi joi: Aalborg – Sporting Lisabona, HBC Nantes – Kolstad Handball şi Industria Kielce – Fuchse Berlin.

Campioana României a fost învinsă şi în primele două etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, şi 28-31 cu Kolstad Handball. În runda a patra va evolua în deplasare, cu Fuchse Berlin, în 9 octombrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Etichete: Dinamo Bucureşti, handbal masculin

