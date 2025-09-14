MICA PUBLICITATE
SPORT

Handbal masculin – Eșec la masa verde pentru Politehnica Iași

De Ovidiu MINEA
duminică, 14 septembrie 2025, 10:02
1 MIN
Handbal masculin – Eșec la masa verde pentru Politehnica Iași

Programat sâmbătă, la Sala Polivalentă Iași, meciul de handbal masculin dintre Politehnica Iași și echipa secundă a CSM Vaslui, din prima etapă a ultimului eșalon intern, nu s-a disputat.

Cum gazdele nu au asigurat asistența medicală la ora partidei, arbitrii au așteptat zece minute, iar apoi au hotărât că partida nu se va mai juca. Drept urmare, meciul va fi omologat cu scorul de 10-0 în favoarea vasluienilor.

Poli nu are vreo șansă de promovare nici în acest sezon, deși Divizia A de handbal, care a adus la start 21 de formații (între care și șase „sateliți” ai unor cluburi de primă ligă), împărțite în trei serii, este foarte modestă.

Etichete: handbal masculin, poli iasi

