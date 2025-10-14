Handbal masculin: Minaur Baia Mare, debut cu înfrângere în grupa C a European League

Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29 (20-15), în prima etapă din grupa C a European League.

Principalii marcatori ai meciului au fost Ljevar 11 goluri, Skube 6, Mlivic 5, pentru gazde, respectiv Botea 7, Moldovan 4, Vujic 3, Mollino 3, pentru Minaur.

În cealaltă partidă din prima etapă joacă Fraikin BM Granollers (Spania) şi Skanderborg Aarhus (Danemarca).

Etapa a II-a programează pentru Minaur primul meci pe teren propriu, în 21 octombrie, cu Fraikin BM Granollers.

Minaur Baia Mare s-a calificat în grupe, după ce a eliminat în preliminarii formaţia islandeză UMF Stjarnan (26-26, 27-26). Joacă în premieră în faza grupelor, după 13 ani de când a mai trecut prin preliminarii, fiind eliminată de Ferencvaros.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

