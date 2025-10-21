Handbal masculin: Minaur Baia Mare, remiză cu Fraikin BM Granollers în grupa C a European League

Echipa Minaur Baia Mare a remizat marţi, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Fraikin BM Granollers, scor 24-24 (8-11), în etapa a II-a din grupa C a European League.

Principalii marcatori ai meciului au fost Nagy 5 goluri, Kotrc 5, Botea 4, Cumpănici 4, pentru Minaur, respectiv Ballester 5, Oliveira 4, Calzada 3, Miro 3, pentru Fraikin.

În cealaltă partidă a etapei joacă Skanderborg Aarhus şi Rukometno Slovan.

La debutul în grupa C, Minaur a pierdut în deplasare cu campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29, iar în etapa următoare va juca tot pe teren propriu, în 11 noiembrie, cu danezii de la Skanderborg Aarhus.

Minaur Baia Mare s-a calificat în grupe, după ce a eliminat în preliminarii formaţia islandeză UMF Stjarnan (26-26, 27-26). Joacă în premieră în faza grupelor, după 13 ani de când a mai trecut prin preliminarii, fiind eliminată de Ferencvaros.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

Publicitate și alte recomandări video