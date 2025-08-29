„Haos! Salariu de 22.500 lei net pentru un cercetător științific”. Mihai Chirica a răbufnit vorbind despre clubul sportiv al Primăriei

După o interpelare a consilierului USR Andrei Popescu, primarul Iașului, Mihai Chirica, a prezentat câteva tușe legate de ceea ce s-a întâmplat la gruparea care a consumat 11 milioane de euro din buzunarul ieșenilor în 2023 și 2024.

„E penal, de la 3 la 5 ani!”

„Haos a fost. Mare! Nu e stilul meu să lovesc în persoane, dar le-am identificat. Am preluat această activitate de la domnul viceprimar și intru acolo și îi scarmăn cum se face la dărăcit lâna. I-am luat bucată cu bucată, contract cu contract. Am reziliat până acum 60-70 de contracte și continuăm să reziliem până facem ordine. Domnul Tomorug (n.r. – directorul interimar, numit la cererea lui Chirica, după ce primarul a cerut și obținut demisia fostului director, Iustin Jalaboi) a fost împuternicit să discute cu ANAF-ul să vadă ce e cu neplata reținerilor la sursă, care e penal, de la 3 la 5 ani. O să văd cine o să răspundă, va plăti cineva” a spus primarul.

Salariu de 22.500 de lei pentru un cercetător!

Chirica a dat câteva exemple de derapaje: „Sunt un susținător al sportului, dar sportul trebuie să fie făcut cu bun simț, nu cu salarii de 22.500 de lei net pe lună pentru un cercetător științific. Nu vorbim despre antrenori, jucătoare, care și ăia au sărit, nu gardul, clădirile. E vorba de cercetător științific! Nu vă dau numele, pentru că se pare că stăm în spatele perdelelor trase.

Un alt exemplu – închirierea unor săli care erau deja puse gratuit la dispoziție.

Sau contracte de contabilitate cu sume exorbitante, pe care le-a redus de zece ori. Sau persoane pe care le-am găsit cu două contracte de muncă diferite, înregistrate cu același număr și nume, semnate de două ori, de același individ. Deci, lucruri destul de grave”.

Am intrat în Guinness Book!

Mihai Chirica a adăugat: „Cum dracu, Doamne iartă-mă, când ne prăbușeam, din luna aprilie până în luna mai semnezi contracte și acte adiționale plecând de la salarii de 25-27 de mii de lei net, pe lună. Te duci cu capul în gard că nu ai, frate, de unde. Nici CSM București nu-și permite lucrul ăsta, darămite o echipă retrogradată, care a luat 29 de bătăi din 30 de meciuri. Dați-mi pe google care echipă a luat 29 de bătăi din 30 de etape la handbal, din Congo până în Marea Britanie! Am intrat în Guinness!”.

La fel ca și în alte rânduri, primarul a dat asigurări că se vor lua măsuri: „Voi face ordine până la capăt, aveți încredere în mine. Nu mă opresc! L-am rugat pe domnul Tomorug să informeze Consiliul de Administrație, conducerea fostă și cea actuală, vom face ordine”.

Publicitate și alte recomandări video