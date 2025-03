Happy hippies

Capitalismul nu e deloc confortabil. În ciuda fantasmelor societății de consum, fantasme compensatorii pentru toți cei care au avut ghinionul să se nască în societăți tribale, autoritariste de stânga sau dictaturi comuniste, „lumea liberă” nu e pentru toată lumea. Chiar dacă nu exclude pe nimeni cu program (cum se întâmplă în toate celelelte forme de organizare economică, politică și socială), ceea ce numim astăzi o democrație liberală, adică o societate bazată pe drepturi civile constituțional garantate, pe pluripartidism și separația puterilor în stat, pe egalitatea de șanse și competiția liberă pe piața economică, este, totuși, o lume inconfortabilă pentru mulți cetățeni. Este inconfortabilă pentru că, privilegiind individualismul și competiția, distruge țesătura organică a societății arhaice, patriarhale și comunitare, făcându-i pe oameni tot mai singuri, mai egoiști și meschini. Îi apasă, pe cei mai mulți, pentru că ducând competiția la absurd valorizează scandalos orice formă de violență, fie ea tensiunea zilnică pentru păstrarea locului de muncă, fie războiul ca atare, banalizând și trivializând crima prin tocirea anticorpilor sociali moleșiți de prezența constantă, prin televiziune și jocuri, a acesteia în viețile copiilor și ale adulților.

Desigur că nu toată lumea percepe aceste trasături negative ale societății în care poziția centrală o joacă banii și investițiile și mulți dintre contemporanii noștri sunt perfect adaptați acestui mediu primar concurențial, în care învinge cel mai îndrăzneț și mai lipsit de scrupule, dar, funciar există totuși o largă paletă de cetățeni pentru care capitalismul este nedrept, apăsător și structural violent, astfel încât cred că răspunsul la fel de violent, simbolic sau direct fizic, împotriva sistemului este perfect îndreptățit. Ei sunt cei care, dincolo de guerilla violentă propriu zisă a radicalilor și a teroriștilor, supun în permanență puterea politică unui tir neobosit de critici, reproșuri și atacuri. Ei constituie acea masă de manevră idealistă care articulează, în toate țările democrației liberale, discursul entuziast anarhist al contraculturii.

Izvodit din nevoia avangardei artistice de a da cu tifla artei canonice, contracultura a reprezentat, în anii 60, o reacție sănătoasă față de establishment-ul capitalismului american, închistat și trufaș după succesul economic generat de cel de-Al Doilea Război Mondial. A fost, desigur, o boare de aer proaspăt, de „dezmăț” simbolic (și nu numai!), de provocare a unei lumi prospere, dar limitată și lobotomizată de ipocrizie, de așa zisa etică protestantă a muncii și puritanism. O reacție la un conservatorism apăsator care ținea separate colegiile de fete de cele de băieți, iar populația de culoare nu numai că nu avea drepturi civile, dar trebuia să evite cu mare precauție spațiile publice sau locurile din autobuz unde trona, până în anii 70, monstruoasa inscripție „coloured not allowed”. Când un profesor român de istoria religiilor de la Universitatea din Chicago a publicat cărți despre mecanismele extazului șamanic în societățile premoderne, în care muzica, dansul și inhalarea de substanțe halocinogene dădeau măsura ieșirii dintr-o realitate apasătoare și deschideau porțile Nirvanei, un chiot imens a acoperit California (iar reverberațiile lui mai străruie fragmentar și azi când dai de moșuleți zănateci cu pleata sură sau de băbuțe desculțe, cu rochii înflorate, hălăduind țicnite în speranța reînvierii magiei pierdute). „Make love not war”, sloganul lor inubliabil, nu a murit, adăstând și azi pe pieptul scobit al vreunui artist famelic sau al cine știe cărei poetese androgine chiar și în România postcomunistă.

În ciuda faptului că a devenit noul chip de exprimare al discursului marxist, contracultura, cu arta ei socială, cu spargerea canonului și transformarea non-canonicului în regulă, cu clasicizarea performance-ului, cu ridicolele ei sforțări împotriva războiului (făcute, desigur, din locuri pașnice, fără nicio primejdie pentru belicoșii „luptători pentru pace”), cu minciunile manipulatoare ale lui Michael Moore (și ale atâtor întreprinzători care fac milioane vorbind despre sărăcia altora), cu patosul și răstălmăcirile ei, cu discursul ei tiermondist finanțat din banii de Responsabilitate Socială a Corporațiilor, în fine, cu neobosita sa veghe polemică, contracultura este mai mult decât necesară. Ea este contraponderea fericită a discursului oficial și, de aceea, e binevenită.

Dar corectitudinea politică și toate derivatele ei active (cancel culture și woke, între altele) e cu totul altceva decât reacția eliberatoare, tinerească a Mișcării Hippie în ciuda faptului că împărtășesc unele valori comune: pacea în vorbe, vegetarianismul, eliberarea sexuală sau critica bogăției și a establishmentului capitalist. Dincolo de asta însă, corectitudinea politică e…politică și deși pleacă de la premise corecte și juste (egalitatea de gen și de șanse, indiferent de rasă sau naționalitate, drepturi civile pentru comunitatea gay și, în general, evitarea oricărei forme de discriminare) ea a degenerat în acțiune violentă, cel puțin în discurs, catalizată fiind de „vigilența revoluționară” marxistă. Apariția comisarilor politici care dictau ce ai voie și ce nu ai voie să spui, transformați ad-hoc în instanțe morale cu de la sine putere, a otrăvit rapid mediile culturale și universitare polarizând activiștii ambelor tabere și agresând nevinovații neatenți surprinși între cele două pietre de moară. „Liberalii” americani, adică intelectualitatea de stânga universitară, literară și cinematografică, plus tinerii exaltați atrași de radicalisme și anarhie artistică, au marșat imediat la acest curent ideologic deconstructivist al capitalismului global. Cu rădăcini în activismul contraculturii din vremea războiului din Vietnam, noii apologeți ai eticii castratoare, „treziți” de resemantizarea „vorbelor goale”[i] tipice marxism-leninismului, și-au depășit misiunea educativă de veghe asupra limbajului ajungând la excluderi din universitate, la înfierări staliniste sau la vânători de vrăjitoare ba chiar cochetând iresponsabil cu ingineriile genetice imorale ale schimbării de sex încă din adolescență. De aici, probabil și reacția virulentă a celor agresați de excesele acestei mode ideologice care au fost capitalizate și exacerbate iresponsabil de Trump și cyber-gangsterii lui. Spre deosebire de revoltații anilor 60, curentul stângist din America a căpătat accente de rictus stalinist, încrâncenat, zeloșii lui fiind și suficient de tonți încât să joace cartea președinției americane pe acest teren perdant astfel că stau acum încremeniți și mofluji sub torentul de decrete paralegale ale primului monarh neîncoronat parașutat de votul poporului la Casa Albă. Mi-ar plăcea să se trezească și să reînceapă viața sub semnul eliberator, fericit, al libertății hipiote. Fără LSD, desigur!

[i] După cum am mai spus: „gen” au doar substantivele, oamenii au, în mod natural, sex. Iar teoria „constructelor sociale și discursive” e tot un construct teoretic social și discursiv, colorat ideologic.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

