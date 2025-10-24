Hărțile celor trei Asachi

Nu a rămas nicio dovadă a activității de topograf sau cartograf a lui Gheorghe Asachi, însă a rămas amprenta sa ca dascăl, mărturie fiind lucrările elevilor săi, printre care și hărțile lui Petru Asachi, la care se pot adăuga și realizările fiilor săi: hărțile lui Alexandru Asachi și manualul de topografie a lui Dimitrie Asachi.

Bineînțeles că cel mai cunoscut dintre ei este Gheorghe Asachi. La câte a făcut el, să mai afli că a mai făcut și altceva decât se știa până acum nu ar trebui să genereze o stare de mirare. Apoi a fost Alexandru Asachi, locotenent-colonel, fiul lui Asachi, și Petru Asachi, fratele lui Asachi. De la ei au rămas 15 hărți. Poate sunt mai multe, dar atât se știe că sunt până la acest moment. Hărțile au fost făcute acum aproape 200 de ani. Unele au fost preluate după diverse colecții de hărți, atlase, desene, gravuri etc., elaborate la edituri și tipografii din vestul Europei, iar altele au fost gândite și editate integral în Moldova, fiind redactate și imprimate la editura lui Gheorghe Asachi, Institutul Albinei de la Iași, cu tipografia aferentă.

Gheorghe Asachi a tipărit hărți ale lumii și continentelor, între 1838 și 1853, după atlasul lui Brué. Era în obiceiul lui să se inspire din practicile occidentale din diverse domenii. De exemplu, atunci când a scris cursurile sale de algebră și geometrie pentru școala de cadastru înființată la 1813, cursuri care se găsesc în copie manuscrisă la Biblioteca Academiei Române, s-a inspirat din lucrările unui matematician francez, Étienne Bézout. El scrie pe prima pagină a cursului de algebră … Algebra, acé întîia oară scrisă în limba romînească spre folosul şi învățătura junimei Moldovii în anul 1817, de comisul G. Asachi, Mădulare Academiei de Roma, Iași 1818, așa cum aflăm din lucrarea Floricăi T. Cîmpan, Despre algebra tipărită și cea în manuscris a lui Gh. Asachi, Revista Universității „Al. I. Cuza” și a Institutului Politehnic din Iași, tom II, 1955, fasc. 1-2. De asemenea, revistele, calendarele, ziarele editate de Asachi erau elaborate după modele occidentale. De exemplu, revista Icoana lumei a avut modele de primă importanță în istoria presei ilustrate: „The Penny Magazine” și „The Saturday Magazine” apărute la Londra, „Teatro Universale”, editată în Italia și „Panorama des Universums” o foaie pragheză, așa cum aflăm dintr-o lucrare în curs de apariție a profesorului Ioan Milică, dedicată Institutului Albinei. Referitor la hărțile lumii și continentelor editate de Asachi, acesta scrie în Albina Românească nr. 17 din 29 februarie 1840, că aceste hărţi sunt făcute „dupre cea din urmă ediţie a faimosului geograf Brué”. Brué editase un atlas celebru în epocă, iar Asachi încerca și el să facă o astfel de lucrare, care, dacă ar fi fost finalizată, nu ar fi putut avea decât șapte-opt hărți. Oricum, era mult pentru Moldova acelor vremuri.

Alexandru Asachi, militar de carieră, a fost fiul lui Gheorghe Asachi. Acesta era foarte mândru de statutul de militar al fiului său, fiind foarte bucuros atunci când Alexandru dobândește gradul de locotenent-colonel, așa cum aflăm din Jurnalul marelui cărturar. Nu se cunosc faptele de arme ale lui Alexandru, poate a avut nenorocul ca atunci când a fost militar activ să nu fi fost niciun război în care să dea dovadă de acte de bravură, însă știm cu siguranță că a fost un foarte bun grafician, mărturie fiind desenele sale care sunt păstrate la Biblioteca Academiei Române. Sunt lucrări cu subiecte militare, fiind reprezentate uniforme, personaje, trupe, soldați etc. Alexandru Asachi elaborează în anul 1874 o hartă a căilor ferate din Principatele Unite. Așa cum astăzi circulă diverse hărți ale României cu autostrăzile care sunt acum, precum și cu cele care vor exista în viitor, și harta lui Alexandru Asachi cuprinde căile ferate existente în anul 1874, precum și traseele viitoarelor drumuri de fier din România în devenire.

Ultimul care este prezentat aici este Petru Asachi, cel mai puțin cunoscut, dar cel care a făcut hărți înaintea fratelui și nepotului său. Petru Asachi a urmat cursurile Universității din Lvov odată cu Gheorghe Asachi. Nu se știe dacă a finalizat cursurile universitare. De asemenea, a urmat cursurile claselor de inginerie și hotărnicie de la 1813, fiind printre puținii absolvenți ai acestei școli. Deci avea pregătire inginerească în domeniul cadastrului și ingineriei civile. De la el au rămas două hărți, emise în 1833 de Institutul Albinei. Astfel, aceste hărți au fost gândite, editate și tipărite în Moldova. Date despre aceste hărți găsim într-un volum din 1944 dedicat istoricului Constantin Giurescu (1875-1918), unde Ioan C. Băcilă are un capitol intitulat Împărțirea administrativă a Moldovei în anul 1833. Două documente cartografice. Este vorba de o reorganizare administrativă a Moldovei de după războiul ruso-turc din anul 1828, încheiat cu pacea de la Adrianopol la 2 septembrie 1829, după care Principatele Române intră sub ocupație rusească până în 1834. Cu ocazia acestei reorganizări, se ia decizia de a se emite o hartă oficială a Moldovei cu împărțirea administrativă pe județe și ocoale, hartă care să cuprindă și toate satele. În acest scop mai fuseseră elaborate două hărți, una a generalului Bauer, perioada 1763-1770, și cea a căpitanului Hora von Otzellovicz, hărți emise în perioada ocupării Moldovei de către trupele austriece. Prima hartă prezentată de Ioan C. Băcilă, nesemnată, are dimensiuna 67×87 cm și se intitulează Tablo Paralel pentru a slujî de alăturare în dizlocația țânuturilor și a ocoalelor din Prințipatul Moldovei. De fapt, sunt trei hărți ale Moldovei, alăturate, ceea ce permite o comparație a modului de împărțire a teritoriului țării la diverse intervale de timp. A doua hartă, de dimensiuni mai mari, 93×137 cm se numește Harta Prințipatului Moldovei după Înrătundire și este făcută la 1833. În acest caz, există informația asupra autorului hărții, deoarece în stânga acesteia este o însemnare în care se spune, printre altele, că …s-au închipuit de cătră Cam.(inarul) Petru Asaki, Prezidentul giudecătorescului tribunal din țânutul Botoșanii și s-au aprobarisit prin iscăliturile mădulărilor sfatului ocârmuitoriu… În fișele Bibliotecii Academiei Române, ambele hărți sunt atribuite lui Petru Asachi.

Nu a rămas nicio dovadă a activității de topograf sau cartograf a lui Gheorghe Asachi, însă a rămas amprenta sa ca dascăl, mărturie fiind lucrările elevilor săi, printre care și hărțile lui Petru Asachi, la care se pot adăuga și realizările fiilor săi: hărțile lui Alexandru Asachi și manualul de topografie a lui Dimitrie Asachi.

Acum un număr de ani, când a fost făcută publică o serie scandaloasă de dezvăluiri referitoare la plagiatele din tezele de doctorat ale unor persoane de rang înalt de la noi, cei incriminați nu au găsit ceva mai bun de spus decât că atunci când au scris ei tezele de doctorat nu existau norme de citare, o minciună grosolană, evident. Iată că acum 200 de ani, Asachi consemna, cu mijloacele de la vremea sa, de unde și de la cine prelua anumite informații, respectând normele etice ale muncii intelectuale, chiar și în lipsa unor comitete și comiții de etică și deontologie universitară.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicitate și alte recomandări video