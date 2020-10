HBO pregăteşte o miniserie despre SpaceX, compania de explorare spaţială fondată de Elon Musk

Miniseria va fi bazată pe cartea „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, scrisă de Ashlee Vance. Ea va documenta cum Musk a ales o echipă de ingineri pentru a lucra la construirea şi lansarea primei rachete SpaceX. Asta a stimulat noua eră a explorării spaţiale finanţată privat, culminând cu transportarea în mai 2020 a primului echipaj uman spre Staţia Spaţială Internaţională.

Doug Jung va fi scenarist şi producător executiv al miniseriei. Actorul Channing Tatum va fi producător executiv prin compania sa Free Association, între alţii. Musk, care nu este implicat în proiect, s-a dovedit a fi una dintre personalităţile enigmatice de astăzi. Pe lângă SpaceX, este cunoscut şi ca CEO al companiei Tesla, iar averea lui este estimată la 100 de miliarde de dolari.

Jung a mai scris „Star Trek Beyond” şi „The Cloverfield Paradox”, dar şi seriale precum „Mindhunter”, „Banshee”, „Big Love” şi „Dark Blue”. Tatum se află în prezent în producţie cu debutul său regizoral, „Dog”, în care va juca şi pe care îl va realiza împreună cu Reid Carolin.