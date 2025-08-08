Hemoroizii: simptomele care nu trebuie ignorate

Potrivit studiilor epidemiologice, aproximativ 50% dintre persoanele de peste 50 de ani au avut un episod de hemoroizi simptomatici cel puțin o dată în viață. Hemoroizii sunt o afecțiune comună, dar tratabilă. Cu o igienă adecvată, o alimentație bogată în fibre și consult medical la nevoie, simptomele pot fi ținute sub control sau eliminate complet.

Hemoroizii sunt o afecțiune frecventă, dar adesea neglijată, care afectează milioane de oameni la nivel global.

Fie că vorbim despre disconfort minor sau episoade dureroase, cu frecvență variabilă, recunoașterea timpurie a simptomelor poate face diferența între un tratament simplu și complicații ulterioare.

Deși pot apărea la orice vârstă, incidența crește odată cu înaintarea în vârstă și par să afecteze în mod egal, atât femeile, cât și bărbații.

Deși pot apărea la orice vârstă, incidența crește odată cu înaintarea în vârstă și par să afecteze în mod egal, atât femeile, cât și bărbații.

Ce sunt hemoroizii?

Hemoroizii sunt vene dilatate în zona rectului inferior sau a anusului. Se pot dezvolta în interiorul canalului rectal (hemoroizi interni) sau sub pielea din jurul anusului (hemoroizi externi).

Ambele tipuri pot produce simptome supărătoare, în funcție de severitate.

Simptome frecvente ale hemoroizilor

1. Sângerare rectală

Cel mai comun semn al hemoroizilor, în special al celor interni. De obicei, se observă sânge roșu aprins pe hârtie igienică, în vasul de toaletă sau pe materiile fecale, dar nu amestecat cu acestea. Sângerarea nu este însoțită de durere în majoritatea cazurilor.

Orice sângerare rectală trebuie evaluată de un medic pentru a exclude alte cauze mai grave, cum ar fi fisurile anale sau afecțiuni colorectale precum polipii rectali sau chiar cancerul.

2. Durere sau disconfort anal

Mai frecventă în cazul hemoroizilor externi, durerea poate apărea în timpul sau după defecație. În unele cazuri, hemoroizii trombozați (cu cheag de sânge) pot provoca o durere intensă și persistentă.

3. Umflături sau noduli în jurul anusului

Hemoroizii externi se pot manifesta ca mici formațiuni moi, sensibile sau nu la atingere. În cazul trombozei, aceste umflături devin ferme, albăstrui și dureroase.

Atunci când hemoroizii interni cresc mult în dimensiuni se unesc cu cei externi și pot atinge dimensiuni impresionante.

4. Mâncărime și iritație perianală

Inflamația și secrețiile locale pot duce la senzație de mâncărime sau arsură în zona anală. Aceste simptome pot fi agravate de igiena excesivă sau de folosirea produselor iritante.

5. Senzația de evacuare incompletă

Hemoroizii interni mari sau prolabați (care ies în afara anusului) pot crea senzația că rectul nu s-a golit complet după defecație, ceea ce determină pacientul să stea mai mult la toaletă.

Când este necesar consultul medical?

Deși multe cazuri de hemoroizi pot fi tratate acasă prin modificări ale stilului de viață și igienă locală, este recomandat să consultați un medic dacă:

• Sângerarea persistă sau se agravează

• Apar dureri severe sau umflături brusc apărute

• Simptomele nu se ameliorează după 7 zile de tratament la domiciliu

• Aveți peste 50 de ani și observați sângerare rectală pentru prima dată

Medicul poate recomanda o evaluare suplimentară, precum rectoscopia sau colonoscopia, pentru a exclude alte afecțiuni.

În concluzie, hemoroizii sunt o afecțiune comună, dar tratabilă. Cu o igienă adecvată, o alimentație bogată în fibre și consult medical la nevoie, simptomele pot fi ținute sub control sau eliminate complet.

Dacă experimentați oricare dintre simptomele descrise, nu amânați vizita la medic – o evaluare simplă poate preveni complicații și disconfort de lungă durată.

Dr. Gabriela CANSCHI

Medic primar chirurgie generală

Spitalul Clinic CF Iaşi

