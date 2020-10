Hepatita cronică virală C - moment istoric al medicinei la nivel mondial (P)

Cei trei cercetători au fost recompensați pentru contribuția lor decisivă în lupta împotriva acestei forme de hepatită, o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, care poate să determine ciroză hepatica și cancer hepatocelular. În același timp, munca lor reprezintă o realizare istorică în lupta noastră continuă împotriva infecțiilor virale.Infecțiavirală C a atras atenția cercetătorilor pentru prima dată în anii 1970, moment la care, Harvey J. Alter de la Institutul Național de Sănătate din SUA, studia apariția hepatitei la pacienții care au făcut transfuzii de sânge.

Împreună cu echipa lui a arătat că un număr mare de cazuri de hepatită apărute în urma transfuziilor de sânge nu erau provocate de virusul B, cu atât mai puțin de A. Totodată, au arătat că prin sângele acestor pacienți cu hepatită, se putea transmite boala cimpanzeilor. Studiile ulterioare au demonstrat, de asemenea, că agentul infecțios necunoscut avea caracteristicile unui virus.

Abia peste mai bine de un deceniu, Michael Houghton, care lucra pentru compania biofarmaceutică Chiron, a întreprins cercetări ample, reușind să izoleze secvența genetică a virusului. Cercetările efectuate pe un cimpanzeu infectat, dar și pe pacienți umani, au dus la descoperirea a ceea ce a fost numit virusul hepatitei C.

Descoperirea virusului hepatitei C a fost decisivă, însă nu se stabilise dacă și poate provoca singur hepatită. Răspunsul a fost dat de cercetările realizate de Charles Rice, de la Universitatea Washington din St. Louis, care prin inginerie genetică a arătat cum se multiplică virusul hepatitei C și că poate provoca hepatită ca urmare a tranfuziei de sânge.

Cercetările și descoperirile acestor oameni de știință au dus la apariția unor teste de sânge pentru acest virus, precum și la dezvoltarea rapidă a medicamentelor antivirale împotriva hepatitei C. Pentru prima dată în istorie, boala poate fi acum vindecată, mărind speranța că virusul hepatitei C va fi eradicat în întreaga lume. În continuare, infecția cu virusul hepatitei C rămâne o problemă majoră de sănătate publică, conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global existând aproximativ 71 de milioane de persoane infectate cu VHC, dintre care aproximativ 500.000 mor anual prin consecinţe ale acestei patologii. Hepatita C a provocat la fel de multe, dacă nu chiar mai multe decese, decât actuala pandemie de coronavirus.

Acordarea premiului Nobel în medicină pentru descoperirea virusului hepatitei C reprezintă punctul culminant al realizărilor științifice, onorând descoperirile care schimbă viața tuturor pacienților cu infecție virală C, fiind un enorm pas înainte. Rămâne de referință pentru toate generațiile,“Inventas vitam juvat excoluisse per artes”, tradus în mod vag prin “Cei care au îmbunătățit viața pe pământ prin noua stăpânire găsită”.

Asist.Univ.Dr. Laura Huiban

Prof.Univ.Dr. Carol Stanciu

PR Executive Niculina Lupașcu