Hidratarea corpului vara – Sfaturi și produse pentru păr și piele, specifice verii

Pielea trebuie intens hidratată vara, pentru a avea un aspect frumos și sănătos. O piele bine hidratată face mai bine față efectelor negative ale factorilor externi, care acționează zilnic asupra ei. Pentru a menține aspectul ei frumos și catifelat, trebuie să te pregătești corespunzător pentru vară, adică să-ți hidratezi pielea folosind tratamente cosmetice bazate pe produse naturale special destinate acestor tipuri de condiții.

Produse pentru piele

Pentru a înțelege nevoile pielii, este necesar să înțelegi ce tip de piele ai sau cu ce probleme te confrunți la nivelul ei. Indiferent de probleme (ten uscat, ten sensibil, ten matur, ten problematic, ten gras, înroșit sau deshidratat) există creme dermato-cosmetice care fac minuni, care ameliorează sau elimină aceste neplăceri ale pielii.

Hidratarea corpului cu produse cosmetice ajută la menținerea sănătății pielii. Pentru alegerea lor pentru față, este important de știut tipul de ten și caracteristicile sale principale:

• Tenul normal este fără cusur, poate avea coșuri fine pe fond hormonal

• Tenul mixt are porii mari, iar zona obrazului este relativ uscată; de regulă apar probleme la schimbările vremii

• Tenul gras are porii mari, impurități, iar ca aspect, pielea este destul de groasă

• Tenul uscat este ușor deshidratat și are riduri precoce

• Tenul matur este parțial uscat și are pielea subțire

• Tenul deshidratat are linii fine, riduri și pare lipsit de elasticitate

• Tenul sensibil este neaspectuos, are pielea subțire, înroșită, uneori prezintă pete și coșuri

Sfaturi privind alegerea cremelor hidratante



Persoanele care doresc să aibă tenul radiant și sănătos, trebuie să folosească produsele care conțin ingrediente hrănitoare, care au rol important pentru straturile pielii, susțin sănătatea acestora și previn deshidratarea. Cele mai bune creme hidratante sunt acelea care hrănesc pielea, previn apariția ridurilor și îmbătrânirea prematură cutanată.

Cum se folosește uleiul de corp?

Uleiurile de corp și față pot înlocui cu succes loțiunile pentru pielea uscată, sensibilă, afectată de imperfecțiuni. Pentru a completa efectul de îngrijire al pielii, se poate folosi, de exemplu, Bio Oil, care uniformizează nuanța pielii: are efect de lifting, hidratant, nutritiv, de regenerare a celulelor pielii și ajută la reducerea vergeturilor, cicatricilor și a petelor pigmentare. Astfel de uleiuri sunt ușor de folosit: se aplică pe pielea umedă, imediat după duș.

Produsele de înaltă calitate, care reduc ridurile, petele pigmentare și alte semne ale îmbătrânirii sunt potrivite îndeosebi pentru pielea uscată, deshidratată și pentru pielea matură. Se aplică prin masarea ușoară a zonelor cu probleme. Prin masaj, pielea este revigorată, pentru că este stimulată circulația sângelui.

Beneficii ale acidului hialuronic pentru piele

În prezent, se folosesc numeroase tratamente dermato-cosmetice, antiîmbătrânire, care sunt bogate în și acid hialuronic. Dacă vrei să ai tenul perfect, alege acidul hialuronic ca ingredient pentru îngrijirea pielii; acesta se găsește, spre exemplu, în boosterul fortifiant de umplere dermică Vichy Mineral 89.

Acidul hialuronic apare în derm și în epidermă, ajută la hidratarea pielii pentru că atrage apa. Este un agent hidratant puternic, contribuie la vindecarea pielii, oferă protecție împotriva razelor ultraviolete UV și tonifiază tenul. Este indicat în tratamentele cosmetice de înfrumusețare, deoarece poate reduce ridurile, liniile fine și cearcănele. Este utilizat pentru tenul care trebuie intens hidratat și pentru umplerea dermică, în anumite zone ale pielii, unde este necesar.

Produse pentru păr



În perioada de vară, părul este afectat de razele ultraviolete UVA și UVB, dar și de apa mării, de nisip, clor, vânt. Pentru a-ți păstra frumusețea părului, trebuie să-l protejezi de acești factori externi. Principalii dușmani ai părului sunt radiațiile solare, apa mării și apa bogată în clor din piscină.

Un tratament pentru menținerea sănătății părului presupune:

• Spălarea părului cu apă curată și șampon zilnic, astfel se elimină rezidiurile de sare și clor

• Clătirea părului cu apă după șamponare

• Aplicarea unui balsam pentru protecția părului împotriva soarelui și pentru menținerea culorii

• Clătirea finală cu apă curată

În timpul verii sunt recomandate și măștile cu efect hidratant pentru păr, care pot fi cu ingrediente naturale, cum este Aloe vera. Planta Aloe vera ajută și în prevenirea și tratamentul alopeciei, dar și în ameliorarea altor probleme ale scalpului.

Experții recomandă o gamă variată de produse de calitate pentru menținerii părului sănătos în timpul verii: șampoane calmante, șampoane pentru scalp sensibil, șampoane pentru păr gras, uscat, deshidratat, balsam de păr pentru păr deteriorat sau vopsit, balsam pentru volum, etc.