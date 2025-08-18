Hipnoza notei 10. De unde ar trebui să înceapă reforma Educației?

De la Nadia Comăneci încoace, România trăiește într-o transă colectivă. Nota 10, cândva simbol al unei performanțe de excepție, a devenit un fel de fetiș național. E cifra rotundă care ne dă titluri de presă, ne umple feed-urile de Facebook și Instagram, ne oferă un motiv de a spune: „Avem copii geniali”. An de an, „zeciştii” sunt ridicați în slăvi, fotografiați cu buchete de flori și diplome, dați drept exemplu pentru toată generația lor. Să fie doar de bine?

În județul Iași, acești elevi de nota 10.00 reprezintă 0,1% din totalul celor care au susținut evaluarea națională. Zero virgulă unu la sută. În același timp, 15,3% dintre candidați nu au reușit nici măcar să atingă media 5.00. Despre aceștia nu se scrie. Nu sunt invitați la televiziuni, nu li se iau interviuri, nu apar în galeria de onoare a școlilor. Pur și simplu dispar din peisajul public, ca și cum n-ar exista.

Se spune, cu un amestec de mândrie și fatalism, că în România „cine vrea, poate”. Și eu am fost unul dintre elevii despre care profesorii spuneau, cu mici variațiuni, „dacă vrea, poate” sau „când vrea, poate”.

Dar nu toți copiii pornesc din același loc. Cei mai mulți dintre „zecişti” vin din orașe, din familii care le pot asigura meditatorii cei mai buni, cărți, laptopuri, apoi, pentru relaxare, vacanțe în străinătate. Copiii din mediul rural sau din familii cu venituri mici, care merg kilometri până la școală sau își împart manualele cu colegii, sunt invizibili.

De aceea, mă gândesc, reforma educației, despre care se vorbește zilele acestea, ar trebui să înceapă cu întrebarea: pentru cine facem școala? Pentru 0,1% sau pentru toți ceilalți, adică 99,99%? Nu e vorba de a minimaliza performanța celor mai buni, ci de a recunoaște că succesul nu ar trebui măsurat doar în note perfecte. Ci de faptul că în spatele fiecărui copil care a luat 10 există o întreagă infrastructură familială și socială, iar în spatele fiecăruia care nu a luat 5 există o poveste pe care nu vrem s-o auzim.

Și, până la urmă, cui îi sunt de folos aceste note perfecte? Vom auzi, poate, peste ani de cele opt fete care au obținut 10 la evaluarea națională. Poate vor deveni cercetători – cel mai probabil în alte țări, pentru că cercetarea în România a fost constant neglijată. Poate vor deveni judecători și avocați? O vor apuca oare pe calea antreprenoriatului și se vor îneca în birocrație? Dar ce vom auzi despre cei 1.500 de copii din Iași care s-au prezentat vara aceasta la examenul de Evaluare dar nu au obținut nici măcar un 5? Ei nu sunt ai noștri?

Atâta timp cât continuăm să transformăm excelența într-un spectacol public și eșecul într-un subiect tabu, vom avea o școală care produce campioni izolați și cohorte de copii lăsați pe margine. Nota 10 ar trebui să fie un motiv de bucurie, nu un pretext să întoarcem privirea de la cei care au nevoie, poate mai mult decât oricine, de atenția și de sprijinul nostru.

Iar afirmația „cine vrea, poate” ar trebui să se transforme în interogație: „Poate, cine vrea?”

