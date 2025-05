Hopaa: se schimbă baronul politichiei pe Moldova? Cine pare că-i va lua locul lui Flutur ca influență regio

Evident că Iașul asta ar trebui să facă, dacă se crede capitală regională. Dar, băi nene, cu cine vreți voi să facă Iașul asta? Cu liberalul Mihăiță de la premărie, care are cea mai mare autoritate politică la masă la CPU, la discuțiile nocturne cu amicii, căci în rest nu poate influența politic mai nimica? Cu dipotatul Alex, șeful liberalilor, care odată cu plecarea lui Iohannis a rămas cam fără sfori și curmeie în mâini? Hai, dom’ Costel cică mai are ceva legături interesante, cultivate de pe vremea când era șeful tineretului liberal pe țară. Dar vremea a trecut, frățioare, iar influența lui nu mai trece de Siret spre vest, sau de Ciortești înspre sud. Iar de la partidoi, mna, cu cine, când junele Cojo are mari emoții dacă rezistă până la toamnă în funcție, după alesul apelor din aceste zile de la București.

Ei bine, ca să ne facem totuși o idee despre cine ar ocupa până la urmă vidul acesta de influență regională, mai bine haideți să aruncăm un ochi la ce s-a întâmplat în ultimele zile la partidoi, la centru. Acolo unde, surprinzător pentru toți, la votul conducerii lărgite cică Grindeanu l-a bătut pe junele premare de sector Băluță, cel văzut de mulți ca noua speranță, bașca Băluță fiind cel susținut pe față de cei mai grei lideri, Tudose și Stănescu. Asta pentru că Grindeanu cică ar fi făcut o înțelegere cu Olguța și Firea, acestea două trădându-l pe tractoristul de la Olt, Stănescu.

Nu era însă suficient la vot, și zic sursele noastre că cel ce a înclinat decisiv votul, poziționându-se acum ca un soi de lider regional, ar fi bocovineanul Șoldan, noul șef de județ de la Suceava, cel care l-a bătut anul trecut pe Flutur.

Așa că, se pare, tot dinspre acolo ne va veni lumina politică, of…

Oare va avea Simion soarta lui Antonescu? Ei, nu ăla, ci ăstălaltu’…

Apropo de vâlva referitoare la vizita suspectă a lui Simion în Polonia, despre care am dat joi în exclusivitate niscai poze de acolo de la hotel, vizită asupra căreia vom reveni mai jos cu niscai detalii, haideți până atunci să vă spunem una faină de aici de la Iași.

Ei bine, aicea jos, unde am avut noi sediul până anul trecut, este de la început de an sediul AUR Iași, dat de premărie conform legii.

Întrebarea care se pune: cum de au dispărut de acolo chiar după alegeri toate pozele cu perdantul, poze care până recent umpleau complet geamurile, de jos până sus?

Oare are asta legătură, sau e un semn că va avea și el soarta lui Crin Antonescu, și acesta dat jos de pe geamurile din Podu Roș de la sediu chiar a doua zi după alegerile pierdute din primul tur? Om vedea, cum a zis orbul…

Oricum, și despre vizita în Polonia a lui Simion se spun multe. Iar una dintre ele zice că Simion ar fi cerșit o întrevedere la prezidentul naționalist Duda, care cică să-i ofere ceva protecție. Oare îl caută rușii, că n-a furnizat și că s-a abătut de la Plan? Întrebăm, nu dăm cu bâta…

Postarea zilei: care-i treaba cu rușii și Simion, de fapt

La final, și postarea zilei, una a unui influent și important biznisman din zona IT, dar unul care vrea să rămână deocamdată incognito. Dar e clar că omul e pe fază la multe, dacă intrați pe contul lui, Reportaje is Back. Da, e cam lungă, dar, vorba aia: dacă nu aveț chef sau timp, dați skip!

Iacătă postarea:

„Acum când apele se mai liniștesc și privim retrospectiv lucrurile, se impun niște concluzii. Și o sa va dau o perspectiva personala.

In spatele lui Simion și a lui Georgescu este o entitate (statala) dusmana Romaniei. O sa vedeți de ce:

– s-a speculat ca ar fi romani, servicii, miliardari , politicieni bogați, generali boșorogi pensionari speciali sau combinații ale lor etc care vor sa preia puterea. Imposibil sa fie doar atât. Ăștia pot fi cel mult săgeți. AUR încă de la început a apărut brusc pe scena politică. Aduceți-va aminte. Scos din joben a intrat neașteptat in parlament. In fapt in spatele lui AUR au fost coagulate de o mana nevăzute toate organizațiile cultivate cu grija ani de zile de o mana nevăzută.

– mana asta nevăzută a cheltuit zeci de milioane, poate peste 200 milioane pe aceste alegeri. Nici un miliardar obscur, nici un grup de legionari sau rezerviști sau politicieni nu ar fi putut construi o mașină infernala de război hibrid ca asta. Cineva cheltuit suma asta imensă cu care a cumpărat televiziuni, reclama, influenceri americani, aplicații de socializare. Desfășurarea de forțe a fost absolut impresionanta, un adevărat atac hibrid asupra României. Acel cineva are o miza enorma in Romania. De ce e România atât de importantă?

– un alt argument este amploarea impresionanta. Mii de pagini false, zeci de mii de boți, segmentarea perfecta a audientei ca să ii atace pe cei mai vulnerabili, toate astea nu puteau fi coordonate decat de o echipa de intelligence. TIK-Tok, ala de la Telegram Durov, tot felul de influenceri americani. Bai fraților, ce ii unește pe ăștia sa acționeze concertat? Ideologia? Care? Hai sa fim serioși.

Repet nu exista în România cineva care poate coagula și coordona pe multiple planuri o asemenea desfășurare de forte. Ce s-a întâmplat la alegerile astea și înainte presupune existenta unui centru de comandă și control. Care este în… AUSTRIA

Permiteti-mi sa am mari îndoieli referitor la capacitatea intelectuala și organizatorica a AUR sau a lui Georgescu. Aia probabil ca vad totul cumva într-o nota ezoterica și nu își explică încă cum funcționează. Sunt mult prea prosti pentru asta. Adică fraților, e cât se poate de clar ca nu au capacitatea intelectuala și organizatorica sa coordoneze astfel de acțiuni.

– dincolo de prostia stramoseasca, eu cred ca ce vedem pe TIK-Tok este plătit și coordonat. Evident ca exista un efect de contagiune la prosti dar exista un nucleu plătit de «influenceri» care dau tonul și acționează coordonat. Dupa care preiau prostii și amplifica. Uitați-vă cum au apărut acum, simultan, ca la comanda sute și mii de vaicareli cu «alegeri furate».

– nici un om de afaceri diabolic sau nu, nici un grup de rezerviști, generali comuniști sau serviciu intern nu arunca banii pe geam și nu aveau forță financiara și organizatorica sa facă asta. Inclusiv pe casele de pariuri s-au aruncat sume enorme pe geam. Adică au fost anonimi. care au cheltuit milioane de dolari complet aiurea doar sa ii tina cota sus lui Simion. Bani veniți din crypto, oameni cu profile banale care nu au văzut cum arată 50 euro în viata lor. Au pariat prostește și nici măcar nu au vândut sa atenueze impactul când era evident ca Simion va pierde. Sunt conturi care au pierdut câte 1-5 milioane. Nu erau banii lor. Asa cum nici păcăliciul ala de Peschir nu avea banii munciți de el. Risipa asta nu poate fi făcută decât de o entitate non business. Doar acolo sunt scăpări, neglijenta și jafuri de acest tip. Adică la stat. La ce stat? Pai voi care stat credeți?

– Simion este în mod evident șantajat. Cheia este Georgescu. Ați urmărit cum Simion dă asigurări de fiecare data ca Georgescu e președintele și șeful lui, cum se caciuleste pe lângă el? Lui Simion ii este frica de Georgescu, de fapt nu de Georgescu ci de cei din spatele lui. Simion este șantajat. Asa se explica și alba-neagra cu recunoașterea alegerilor și amenințările cu «varsare-sange». Simion este o vulnerabilitate pentru România și o jucărie în mâna unor oameni extrem de răi.

România a fost victima unui atac hibrid. Nu știu cum am făcut față dar ma bucur ca ieșim de aici mai întăriti. Statul roman trebuie sa își facă treaba pana la capăt si toți trădătorii și cei vinovați trebuie sa plătească. Hidra asta finanțată extern trebuie decapitata. Oricum nu se vor opri aici.”

De acord total!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

