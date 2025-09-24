Hultanul bicefal rus se rotește deasupra Moldovei

Cum eu sunt mai degrabă un sceptic, am privit cu oarecare reținere toată fanfaronada patriotică privitoare la unirea Moldovei răsăritene cu țara. În primul rând, mi-au displăcut „eroii” români ai acestui discurs, de regulă figuri de proră ale național-comunismului ceaușist sau personaje dubioase care își exersau vocalizele patriotice ignorând contextul politic internațional și dificultatea unui asemenea gest politic. Dacă în cazul activiștilor basarabeni inocența și entuziasmul erau inevitabile, asocierea lor cu personaje de-alde Adrian Păunescu nu a făcut decât să compromită legitimitatea unui act care avea nevoie, ca în 1918, de conjunctură internațională favorabilă și de abilitate politică a guvernului de la București pentru a reuși. Venind, prin 1998, cu trenul de la București la Iași împreună cu Grigore Vieru, acesta mi-a răspuns că ei s-au legat de demagogii români veniți la Chișinău pentru că alții au tăcut. Sau, când s-au dus la București, i-au privit cu superioritate valahă pe compatrioții mai patrioți ca ei. Mărturisesc că nu știu care ar fi fost strategia potrivită, dar unionismul de paradă mi s-a părut întotdeauna fals, cu atât mai mult cu cât, de-a lungul anilor, personajele din țară care forfoteau ca „specialiști” pe la Chișinău, dând indicații prețioase și făcând gargară cu vorbe mari mi s-au părut extrem de suspecte, duhnind a securism. Nu că aș fi fost împotriva unui proiect unionist, dar, mai rațional, nu am văzut niciodată instrumente politice eficiente care să poată duce la un final internațional acceptat. Doar emoție și lacrimi!

Nu am fost la „podul de flori”, un moment formidabil documentat fotografic de Ozolin Dușa, când, pe 6 mai 1990, frați de pe ambele maluri ale Prutului au aruncat mormane de flori care au făcut un pod simbolic după care au sărit în apă să se îmbrățișeze pentru prima oară liberi, fără ca vreun grănicer să mai deschidă focul asupra lor de pe vreun mal.

Am fost însă, la Sărbătoarea Limbii Române de la Chișinău, pe 31 august 1990, la un an de la faimoasa adunare care a schimbat destinul lor și al nostru, noi scăpând de dictatură în 22 decembrie 1989, iar ei, „luând cât de multă libertate au putut” – după sfatul esopic al lui Elțîn, devenind țară independentă pe 27 august 1991. Voi povesti cândva epopeea incredibilă azi a acelui drum la Chișinău în mașina profesorului Radu Negru care, vorbitor perfect de rusă și înarmat cu un salvconduct de la Ion Ungureanu, ministrul culturii de la Chișinău și cu o scrisoare de la primarul capitalei moldovene, a trecut în goană pe lângă rândul de kilometri de mașini care așteptau la graniță câte două-trei zile și nopți și i-a aburit pe soldații și apoi pe vameșii celor două linii de apărare ale graniței Uniunii Sovietice: ruși și moldoveni. Ar fi de scris un roman. Dar de ce amintesc de aceste lucruri?

Pentru că tema unirii Republicii Moldova cu România, oportunitate pe care nici Ion Iliescu, admirator al Rusiei și pro-Gorbaciov, nici președintele Mircea Snegur, activist sovietic de cursă lungă, nu au avut curaj să o înfăptuiască, a intrat, încet, încet în desuetudine, mai ales din cauza zbierătorilor de profesie și a „specialiștilor” dubioși ai serviciilor noastre secrete interesați mai curând de construirea unor rețele de escrocherii și afaceri dubioase decât de vreun proiect politic viabil. Mai mult, această temă a încăput pe mâna kaghebiștilori. De la ei și de la noi. La ei ca o sperietoare pentru populația rusofonă, coloniști privilegiați în timpul comunismului care-și vedeau statutul prăbușindu-se. Pentru ei, imediat, a fost construit povestea „terorii administrației românești în timpul ocupației din perioada interbelică”. Această populație, mai puternică economic, (care-și pune, sfidător, litera K pe plăcuța de înmatriculare în loc de C de la Chișinău și care arborează însemnele Ordinului Sf. Gheorghe, al ocupantului rus!), este reprezentată consistent în capitală. Fiind mai ortomană și mai dezvoltată economic acest segment important de populație și-a schimbat opțiunile odată cu intrarea României în UE și cu geniala strategie a lui Traian Băsescu de a le oferi relativ ușor cetățenia (chiar dacă majoritatea nu știu nicio boabă de limbă română!). Ei bine azi, aceștia mai degrabă susțin proiectul european al Maiei Sandu decât un viitor în care criminalul de la Moscova îi înregimentează să îi trimită pe front. Astfel că românismul de paradă și gargara unionistă este acum îndreptată asupra populației românești de la țară, cu mijloacele de prostire în masă exersate anul trecut la alegerile noastre, alegeri care au scos din joben, doar prin forța manipulatoare a TikTok-ului și a mijloacelor social media otrăvite cu ferme de troli și rețele de influențare, un securist dement la care nu se aștepta nimeni. Da, paradoxul face că acest discurs sforăitor, mincinos și manipulator cu „unirea celor două Moldove”, de Est și de Vest, „țara lui Ștefan cel Mare” sub stindardul „suveranismului putinist” este azi distribuit masiv în mediile sărace intelectual, incapabile de judecată critică, dar gata de vot. Celor increduli, le-aș aminti că această linie de dezinformare și prostire în masă cu drogul naționalismului nu e de azi de ieri: George Simion a apărut din neant acum vreo zece ani tocmai ca mare șef al unei asociații care promova „unirea Basarabiei cu România”(am fost și eu invitat la lansarea de la Bolta Rece și mi-am făcut cruce după ce am văzut cine mișuna pe acolo!). Cu această acoperire se ducea liderul partidului extremist, așa-zis „suveranist”, la Chișinău și la Cernăuți să primească indicații de la oficinele spionajului rus. Până s-au prins ambele țări și i-au pus interdicție.

Azi, clona moldovenească a securistului dement de la noi, doamna Victoria Furtună, promovată după același mecanism ca și în România, dar cu alt finanțator dependent tot de Moscova, ce spune ca mesaj electoral? „Moldova Mare pentru moldoveni”! Un slogan scris cu mare „originalitate” pe o șapcă roșie și lansat, în numele partidului „Moldova Mare” chiar de lângă mormântul lui Ștefan cel Mare unde a fost primită cu brațele deschise de o comunitate religioasă care pare mai fascinată de Kiril, cel care binecuvântează tancuri care ucid alți ortodocși, decât de patriarhul BOR. Deh, într-un județ AUR.

Vom vedea dacă prostirea în masă care a șters pe creier peste două milioane de români, va funcționa și pentru basarabenii mai slabi de înger, ușor de păcălit cu gogoși suveraniste, cu naționalism de grotă, mincinos și calp. Până atunci, dezvăluirile făcute de Ziarul de Gardă și de BBC (vezi aici) privitoare la încrengătura criminală finanțată de Ilan Șor poate reușesc să îi mai trezească pe unii. Deși, din delirul sectar e greu de revenit la suprafață, după cum vedem și noi.

Duminică, 28 septembrie, se joacă nu numai soarta Republicii Moldova care, pe 6 aprilie 2009 a înfruntat în stradă gloanțele slugilor Moscovei, iar pe 27 martie 2018, la un al doilea Sfat al Țării și-a asumat un parcurs european pe care formidabilul om politic care este Maia Sandu îl poate duce la bun sfârșit. Se joacă și soarta noastră, a Europei și a lui Putin însuși, într-o bună măsură. Să sperăm că diaspora Moldovei, care ne-a salvat și pe noi, e mai înțeleaptă decât cei 912.806 de concetățeni plecați în lume care s-au făcut de râs liberi și nestingheriți la alegerile prezidențiale din mai.

iDa, știu că azi vorbim de FSB la intern, SVR la spionaj și GRU la armată, după cum mă tot ciupesc diverși pedanți pro-putiniști. Pentru mine rămân toți „kaghebiști”. Cred că și pentru ei e un titlu de glorie.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video