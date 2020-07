Hunor: Prin dublarea sectiilor de votare la alegerile locale se poate reduce riscul de imbolnavire

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca alegerile locale pot avea loc pe data de 27 septembrie, daca va fi dublat numarul sectiilor de votare, reducandu-se astfel riscul de imbolnavire, si mentioneaza ca amanarea acestora nu va rezolva "absolut nimic, va crea alte probleme".

"In ceea ce priveste alegerile locale, exista deja lege adoptata, promulgata pentru 27 septembrie. In acest moment, eu nu cred ca amanarea alegerilor ar fi o solutie buna pentru autoritatile locale, ci ar amana doar pana cand, pana unde? Pana anul viitor. Si ce se va rezolva? Raman autoritatile locale cu primari si cu consilieri locali care nu au mandatul reinnoit, nu au legitimitatea necesara pentru a munci. Eu cred ca in ziua alegerilor, prin dublarea sectiilor de de votare, se poate reduce riscul de imbolnavire si asta ar fi solutia pentru ziua alegerilor", a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adaugat ca absenteismul la aceste alegeri poate fi contracarat printr-o coordonare a eforturilor politicienilor, Guvernului si mass-media, "care au toate posibilitatile sa faca o mobilizare si sa explice "de ce e bine sa mergem in alegeri si de ce e bine sa respectam toate regulile de distantare, de a purta masca - tot ce recomanda medicii, nu politicienii".

ziare.com