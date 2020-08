Hyundai prezinta IONIQ – brandul dedicat exclusiv vehiculelor electrice (video)

Hyundai Motor Company a anuntat lansarea noului brand „IONIQ”dedicat vehiculelor electrice, deschizand un nou capitol in calitate de lider in era e-mobilitatii.Obiectivul Hyundaieste de a oferi clientilor experiente centrate pe solutii adaptate unui stil de viata conectat, in linie cu viziunea producatorului - „Progress for Humanity”.

Marca IONIQ a fost dezvoltata ca raspuns la cererea in continua crestere pentru vehiculele EV, contribuind totodata la consolidarea pozitiei Hyundai de lider global in segment. Pentru a indeplini aceasta misiune, Hyundai va combina experienta acumulata in domeniul electromobilitatii (incarcarea ultra-rapida, interiorul spatios si puterea furnizata de baterii) cu solutii inovatoare viitoare (un mix intre design, tehnologii si servicii).

„Lansarea brandului IONIQ marcheaza o schimbare de paradigma in ceea ce priveste experienta de care beneficiaza clientii de vehicule cu propulsii electrice”, a declarat Wonhong Cho, Executive Vice President and Global Chief Marketing Officer - Hyundai Motor Company. „Cu un nou accent pe conectivitate,vom oferi experiente integral electrificate, pentru un stil de viata ecologic.”

Hyundai a introdus pentru prima data termenul „IONIQ” – obtinut prin alaturarea cuvintelor „ion” si „unic” - in momentul prezentarii proiectului de cercetare si dezvoltare pe termen lung, axat pe mobilitatea eco. Drept urmare, Hyundai a lansat in 2016 autovehiculul denumit „IONIQ”, primul si singurul model din lume disponibil in trei versiuni de propulsie electrificata - hybrid, plug-in si electric.IONIQ a avut pana acum un rol important in progresul realizat in domeniul mobilitatii eco. Brandul IONIQ va continua aceasta misiune prin crearea unui ecosistem centrat pe solutii adaptate unui de stil de viata conectat.IONIQ reprezinta angajamentul Hyundai pentru inovatie si sustenabilitate, aspecte esentiale pentru atingerea obiectivelor companiei privind dezvoltarea e-mobilitatii.

„IONIQ 5”/ „IONIQ 6”/ „IONIQ 7”

In urmatorii patru ani, sub umbrela brandului„IONIQ”vor fi introduse pe piata trei modele electrice. Denumirea modelelor va avea in componentanumere pare pentru sedanuri(„IONIQ 6”), respectiv impare pentru SUV-uri(„IONIQ 5”; „IONIQ 7”). Tema care sta la baza gamei EV - ‘Timeless Value’ - aduce designului o abordare nostalgica intr-o maniera contemporana. „IONIQ5” - un crossover (CUV)de dimensiuni medii,care are ca sursa de inspiratie conceptul EV '45' - va fi lansat la inceputul anului 2021. In 2022va fi introdus „IONIQ6” - un modelsedan, care va avea la bazacel mai recent concept EV al companiei, Prophecy, urmat de „IONIQ7”, un SUVde clasa mare la inceputul anului2024.

Platforma E-GMP

Modelele brandului IONIQvor fi construite pe o platforma globala modulara, cunoscuta sub denumirea de E-GMP (Electric-Global Modular Platform), care va permiteincarcarea rapida si va oferi o autonomie generoasa. Interiorul va fi reinterpretat ca un „spatiu de locuit inteligent” cu scaune reglabile, conectivitate wireless, dar si alte noi dotari. Interfata utilizatorului cu sistemele si functiile autovehiculului va fi simpla,intuitiva si ergonomica, conceputa pentru a oferi mai mult confort.

Campania IONIQ – evenimentul London Eye

Lansarea brandului IONIQ a fost marcata prin iluminarea unuia dintre cele mai emblematice obiective turistice din lume- London Eye. O instalatieelectrica de lumini a fost montataastfel incat sa modelezeconstructiacu forma circulara, transformand-ointr-o imensa litera„Q” (parte componenta a denumirii „IONIQ”).

In contextul social actual, Hyundai a identificat o modalitate inedita de a aduce o noua energie orasului Londra.Evenimentul, parte a campaniei IONIQ „I’m in Charge”, a avut loc chiar inainte de redeschiderea oficiala a celebrei atractii.Toate aceste momente au fost surprinse intr-un clip video

Prin intermediul acestei lansari, Hyundai prezinta o noua era a mobilitatii electrificate axata pe client si experientele oferite.