Iaca din ce pălărie l-a tras afară de urechi pe noul subtprifect!

Asta, aşa, ca să ştiţi de unde şi cum să-l luaţi, la nevoie, căci partidul pare în mare lipsă de cadre încât a apelat tocmai la un astfel de necunoscut. Din ce am tras cu urechea pe ici pe colo, despre el umblă vorbă cam peste totcă ar fi omul cel mai de bază al madamei Cozet, şefa, Fănică fiind de altfel cel care s-a ocupat îndeaproape de realegerea madamei în funcţia de şefă de filială, unii zic chiar că ar fi făcut-o prin câteva manevre mai ingenioase de felul lor.

Asta neoficial spus, căci oficial el este în filială cel care se ocupă de extinderea judeţeană, în comune. De altfel şi el, conţilier judeţean ales fiind, şi fratele său, fost candidat la premăria din comuna de baştină, sunt de acolo din sat. Deh, na, ce să zicem deocamdată, altceva decât că, din ce vedem, sunt origini sănătoase la bază, madam... Despre restul, om mai vorbi pe la Paşti. |la ortodox, că-i mai încolo olecuţă.

Baba a procedat ca moşu’: s-a supărat pe sat când i-am zis că-i numărăm vacile

Şi dacă tot vorbim de oameni de bază de-ai şefilor, haideţi să vă spunem una scurtă dar vioaie şi despre junele Baba, şeful pus de Alexe la şcoala popolară de arte şi sinecuri petru dive.

Cică după ca gazeta noastră a publicat zilele trecute cazul cu demoazela aia ce ţine contabilitatea instituţiei cu 20 de angajaţi pentru o sumă ameţitoare - 20.000 de coco pe an -, junele şef Baba a procedat ca moşu’: s-a supărat pe sat când i-am zis că-i numărăm vacile. Adicătelea, a dat ordin la şcoală să ne anuleze abonamentul la ziar. Adicătelea trei lei pe zi. Of, of, of: oare asta-i tânăra generaţie de şefi?

Aştrii politicii ieşene şi lumina lor de până la Cotroceni

Apropo, vouă ce părere v-a provocat declaraţia aia a lui Alexe din uichend când, întrebat despre o opinie în legătură cu indicaţiunea prezidenţială de a face un pas în spate după dosarul penal cu tabla, el a replicat că îl respectă prea mult pe Iohannis încât să îşi exprime public o opinie.

Cum ar veni, aşa de tare în respectă încât îl ignoră, sau cum? Bun, dar avem şi noi o întrebare, vizavi de chestiune: în această conjunctură prezentată de Alexe, acesta îl poate sau nu înjura în privat, dar respecta în public? Vrem răspuns pe bune, şi fără vrăjeală...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.