Iaca unde va ajunge senatoarea panaramă de Iaşi până la urmă!

Păi, din ce ştiam chiar de la alegerea ei, Şoşoaca zice-se că urma în final să ajungă în zona partidoiului oricum. Acuma, din ultimele informaţii, auzim că va ajunge tot în aripa cu ochi albaştri a partidoiului, dar pe altă filieră. Iar asta ar fi aceeaşi cu filiera prin care se învârte în sfera partidoiului şi europarlamentarul cu sutană de la Cluj Chris Terheş, dacă îl ştiţi pe acest specimen cu un picior în serviciile de rit răsăritean şi cu unul în biserică, iar acuma, iote, şi cu coada aia roşie în parlamentul de la Bruxelles.

Ei bine, acesta este acum membru PNŢCD (partidul panaramă actual, nu ăla istoric, căci acum a ajuns o caricatură), iar după cum am văzut că Şoşoaca se afişează deja public la conferinţe cu acest părinte dubios, oamenii cunoscători zic că e dovada că s-a şi bătut palma cu madama de Iaşi ca să ajungă şi ea tot aici, la PNŢCD, actualmente satelit PSD. Iar omul care a făcut lipeala este, cică, nimeni altul decât un alt dubios: liderul PNŢCD, advocatul Aurelian Pavelescu, coleg de barou cu Şoşoaca noastră. Of, of, of! Cred ca se întorc iar Iuliu Maniu şi Corneliu Copou în mormânt...

Cum să nu te curgă toate Apele, ca şef liberal la Iaşi?

Iată pe astăzi şi cea mai bună poantă văzută/auzită/pipăită/mirosită sau pe alte căi senzoriale sesizată despre scandalul zilei, ăla care atinge tangenţial şi Iaşul. Cum care? Păi, în chiar prima zi de la instalarea guvernului Orban, în 4 noiembrie 2019, guvern ce-l avea ca ministru la mediu pe amicul său Costel de la Iaşi, şeful liberal de la Neamţ cerea juma de milion de la un nene din parohie ce voia să ajungă şef la Ape, pus acolo, evident, de amicul întru Felu de pe vremuri, Costel de la Iaşi.

Iată aşadar şi poanta zilei pe tema asta, spusă de un amic gazetar din Bucale: «Când şeful partidului tău arată şi bea ca Orban, ar trebui să te gândeşti că cele mai mari probleme ţi se vor trage de la Apele Române...» Mda, dacă ne gândim şi la belelele de la Iaşi, musai să-i dăm dreptate omului...

De ce râde Ciolacu

La final, una despre pensii speciale. Cică eternul lider al dipotaţilor minorităţilor, armeanul Varujan Pambuccian, a cam fost înţărcat tura asta: a fost scurtat de pensioara lui extrem de specială, de circa 12.000 lei pe lună, cu votul celor pe care îi sprijină acum, adicătelea PNL-USR.

Spun sursele noastre că Pambuccian s-a prezentat la Orban şi i-a făcut o scenă melodramatică, ameninţând că gata, grupul minorităţilor - pe care cu onor il conduce din secolul trecut - nu mai susţine guvernul de coaliţie. Iar de scenă cică n-a scăpat nici Barna. Asta, aşa, ca să ştiţi de ce râde Ciolacu.

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.