Iacătă ce ne prezintă Mihăiţă Chirica pe post de cea mai mare realizare a lui la Iaşi!

Drept pentru care l-am cetit pe net cap-coadă, poate-poate ne dumirim odată ce vrea Chirica de la oraş în mandatul ce vine. Din păcate, mai mult am râs decât am plâns, stimaţi telespectatori. de-un par egzamplu, iacătă ce spune el la întrebarea reporterului despre ce crede că ar fi marea lui realizare în mandatul actual: “Am realizat unul dintre cele mai mari câştiguri ale acestei comunităţi- am redat mândria de a fi ieşeni, de a se lăuda cu un oraş frumos, despre care se vorbeşte bine şi care poate ieşi oriunde în ţarăşi lume cu fruntea sus, fără să se facă analogii despre calitatea unor oameni politici sau despre întâmplări ciudate care au mai fost prin oraşul nostru (adicătelea Gigi şi amanta, n.r.) şi care, de obicei, te determinau să pui capul în jos. De data aceasta pot merge mai departe cu fruntea sus”.

Băbăiatu', dar ţie chiar nu ţi-e olecuţăţ la obraz, aşa? Păi aia cu viloanţa pe bebeluş, care a făcut rotogolul ţării, nu ne face să ne fie ruşine? Dar aia cu averea adunată la cumătrie de la toţi imobiliarii cu trecere la premărie, aia cum e: de mândrie şi ea? Hai că nu le mai înşirăm, că iar ne stricăn ziua de dimineaţă! Ziceţi mai bine cu cât o va lua pe cocoaşă Poli duminică seară, la UTA?

Asta oare e de râs sau de plâns?

Staţi puţin şi nu mânaţi, ca să vă mai spunem una scurtă din interviu, servită de Mihai Chirica chiar la final, când reporterul l-a întrebat de unde a avut mama lui bani ca să-i ofere viluţă nepotului. “Au fost banii familiei noastre. Sunt om care muncesc de 20 şi mai bine de ani şi în mediul privat, şi în cel public. Nu am trăt din bani publici. O parte importantă din viaţa mea am muncit în privat”.

Hai că aicea cu privatul chiar că ne-a pufnit răsul... Sau, staţi puţin: e de plâns?

Niscai scenarii...

Unul din scenariile considerate viabile cu care se lucrează în anumite birouri de aranjori politici zic că, după alegerile din iarnă, liberalii vor ajunge la peste 40 la sută, beneficiind de o masivă redistribuire, apoi pentru PSD cică se ia în calcul o dispariţie în maxim doi ani, partidul fiind absorbit de Ponta, jumate, şi de PNL pe filiera PMP, restul.

Cât priveşte numele viitorului premier, ţineţi-i minte pe aceştia doi: europarlamentarul PNL Dan Motreanu, ori şeful Camerei de Comerţ a României, Mihai Daraban. Fără pariuri, deocamdată.

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.