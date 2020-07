Iacătă-i la interval şi pe tiriplicii politichiei ieşene!

Aşadar, iacătă pe ce ne spune amicul Archibald Tănase că i-au căzut ochii ieri, undeva pe rotogolul Feisbucului ieşean: o polemică tare fină şi plină de subînţelesuri intelectuale între doi reşapaţi ai feseneului pe stil nou: Mugurel Laicu, fostul peremist om de casă al famigliei Castanciu, fost şef la Drumuri şi Poduri până mai ieri, şi fostul subprefect Bogdan Abălaşi, acum membru în partiduleţul lui Victor Ponta, de unde speră să ciugulească un loc de ales local, deşi în taină visează, cică, chiar la ceva dipotăţie. Într-adevăr, trebuie chemată ambulanţa! Dar pentru ambii.

Reţineri de milionari: ghici unde mai tremură nădragii?

Iote însă că ne luatărăm cu vorba şi am uitat de niuzul zilei, stimaţi telespectatori: reţinerea celui mai de soi personagiu din trupa aşa-numitor “Băieţi de la cumătrie”, apropiaţi ai lui Peni Hill, laolaltă cu demoazelele şi ţiitoarele din firme, plus băieţii cu semnăturile. Că junele a făcut golănii au ba, treaba lui: persoană privată, îl priveşte dacă vrea să stea o vreme şi pe la mititica., în loc de Coastra de Azur (între noi fie vorba acuma: tare haplea tre’ să mai fii ca să ai atâţia bani şi să te ocupi totuşi cu golăniile de fentat statul). Altceva auzim însă, în legătură cu ce va spune au ba acest băiat de cumătrie. Ciripesc păsărelele de sub streaşina palatului cel roznovat că unui anume vice, unul mai habarnagiu, de felul lui, cică îi cam tremură nădragii zilele astea. Hmm: oare o fi din cauza protestelor anti-Putin din extremul orient rus, sau din pricina topirii accentuate a gheţarilor din zona arctică? Dacă nu ştie sigur, atunci să-l întrebe, domle, pe geologul şef de promoţie de alături! Sigur ăsta ştie exact ce, cum, unde şi, mai ales, cât...