Iadul Wizz Air

Cum bine spunea Bărbosul Ideologic „istoria se repetă întâi ca farsă și după aceea ca tragedie”. Nici nu bănuiam semnificația acestei observații vinerea trecută când, voios, urcam în Ratai de Londra. Eram optimist, mă aștepta un weekend la Oxford cu fiul meu gândit să fie o încântare perpetuă: revederea, vizitele culturale și gastronomice, whiskyul single malt (acum Ardbeg An Oa, pentru cunoscători) și trabucurile aferente (Paradiso Leviathan, pentru curioși!) – răsfățul nostru trisanual plus alte diverse etc.-uri. Nimic nu spărgea tiparele: vremea frumoasă, concetățenii, liberi de constrângeri ca de obicei, ignorau suveran regulile legate de bagaje ocupând spațiul cu papornițe și cu nelipsitele genți burduhănoase „adibas” bune pentru adus cartofii de la Costuleni, iar spiritul de neșters al Mioriței era prezent, după tradiție, arome ciobănești și nelipsitul reflex de a se aduna ca oile la strungă. Pe scurt, tăt normal. Chiar și la aterizare, când doar un număr nesemnificativ de primate și-au afirmat bucuria lovindu-și palmele, totul părea obișnuit, rutinier, inclusiv resortul automat care îi ejectează pe huțupani din scaune la oprirea roților avionului, deși o minimă experiență le-ar spune că din acel moment, în cea mai fericită situație, se mișcă după vreun sfert de oră. Dar pornirea de nestăpânit de a se strivi unii de alți, înfofoliți și cu bagajele în brațe, nu poate fi altceva, desigur, decât spiritul comunitar, dorința de a împărtăși cu colectivitatea nu numai gândurile și vorbele pline de sevă, ci și umorile pentru a păstra vie o lume a oierilor pe care, iată, noul tip de transhumanță o scoate din uitare. Așa a fost și acum, însă încântat fiind, nu am fost prea atent la semnalele transparente ale destinului. În primul rând că sauna naturală, obișnuită a turmei a durat nu un sfert, ci trei sferturi de oră în condițiile în care ușa era, regulamentar, deschisă. Apoi, minune în aeronavele Wizz, Alexandra, șefa cabinei chiar a comunicat în timp real ce se întâmplă (tolomacii de la Luton uitaseră să pregătească scările și procedurile standard de securitate). Mai mult chiar, și-a cerut scuze în numele companiei și ne-a mulțumit pentru răbdare. Cum eram obișnuiți mai degrabă cu tăcerea elitistă, superioară, a căruțașilor maghiaro-maltezi, mai că ne-a venit să spunem „minune dumnezeiască”, ceea ce ar fi trebuit să ne dea de gândit. Nici mie nu mi-a trecut prin cap că există o plată inevitabilă după prea mult bine, astfel încât, duminică seara, după un weekend de vis, eram gata să revin la Iași încărcat doar cu momente fericite. Și, la prima vedere, așa părea, totul a mers ușor și eficient, trecusem formalitățile și deja ne îmbarcasem în cursa W4 3654 cu destinația Iași, așteptând, plictisiți, decolarea.

Deodată am realizat că, la fel ca la aterizare, timpul normal de așteptare se triplase și o tăcere de gheață, rău prevestitoare ne înconjura. Adio Alexandra, cu politețea comunicării! Într-un târziu suntem scoși din avion și duși înapoi în sala de așteptare fără prea multe explicații. Printre dinți ni se spune că e o problemă tehnică. Vreme de vreo două ore am stat cu toții la geam să vedem ce se întâmplă. La final o mașinuță a agățat avionul și a început să-l miște din parcare. Băi, am zis, să vezi că ăștia ne duc la Iași pe autostradă, târâți de mașinuțe ca să ne simțim ca în lectică! Într-un târziu biata englezoaică de la controlul biletelor ne-a spus că zborul e cancelled, dar să nu ne facem griji că va avea grijă de tot compania Wizz. Să stăm cu ochii pe telefoane că vom primi imediat vești prin sms și email. Șocați, chiar am crezut. La vreo jumătate de oră compania ne anunță că zborul e reprogramat a doua zi la ora 13 spre bucuria majorității care trebuia să meargă la serviciu sau care aveau o mulțime de alte obligații în ziua de luni. Deh, doar în filme astfel de situații se rezolvă în ore. Să stăm însă liniștiți că vor veni pe email alocările hoteliere pentru fiecare (urmând să ne deplasăm pe cheltuiala noastră, cu decont ulterior). Cei deștepți sau trecuți prin viață au șters-o rapid la cunoștințe sau la hoteluri ieftine. Eu și cu alții la fel de naivi am așteptat semnul electronic al izbăvirii. Da, a venit. Emailul se deschidea cu polologhia standard cu scuze ipocrite, apoi apărea opțiunea firească „Nu am nevoie de cazare” și, la final, așteptatul buton „Am nevoie de cazare”. Febril am apăsat. Preț de vreo trei secunde părea că se încarcă ceva apoi venea afișul „deocamdată nu au fost găsite locuri de cazare, reveniți în 15 minute”. Tălălău, am tot apăsat în neștire pe butonul de cazare până telefonul meu, mai deștept ca mine, mi-a mârâit: „băi boule, nu vezi că e o mare țeapă! Ăla e pus la oha pentru fraieri. Tu crezi că animalele astea cu low cost și high profit o să dea o lețcaie pentru cazarea la Londra a 180 de omuleți, cu minim 100 de lire?”Atunci m-a luat cu fiori pe șira spinării, că era deja 1 noaptea. Rapid mă duc pe Booking și, minune, găsesc cameră la Ibis lângă Luton. Cum era deja luni 21, comand și simt fizic cum contul meu scheletic se ușurează de 90 de lire. Vioi alerg la Ibis unde o negresă drăguță verifică și îmi spune cu tristețe: „da, aveți rezervare pe 21, dar începând de la ora 14!” Îi explic că după 12 noaptea în mod firesc nu mai merge calendarul ăla automat de rezervare pe ziua încheiată. Mă crede, mă compătimește și la rugămintea mea disperată în vederea găsirii unei soluții îmi răspunde melancolic: „e imposibil. Suntem fully booked”, adică nici pe canapeaua din hol nu mai e loc. Atunci, la 2 noaptea în frigul Lutonului, am simțit cea mai acută disperare din viața mea nemaiavând nicio opțiune (am colindat, desigur, hotelurile din zonă!) decât revenirea la magazia de oțel și sticlă a aeroportului. Care e un fel de anticameră a Inchiziției: scaunele sunt reci și tari, dintr-un material compozit, mânerele metalice împiedică intenționat orice pornire de alungire, iar lumina și zgomotul fiind extrem de propice pentru somn. De curent nu mai zic. Fără experiență, nu m-am prins decât dimineață, pe la 6, că cele două baruri ferite aveau fotolii și că băieții isteți luau o cafea de 3 lire și se culcau acolo. Anchilozat, nedormit și agitat (medicația mea de diabet și hipertensiune se terminase) am prins zorile cu o urmă de optimism. „Cât mai e până la 12 când ne îmbarcăm ca să plecăm la 13?” mi-am zis naiv. Speranțe deșarte!

Pe parcursul întregii zile am fost spectatorul scandalizat și ultragiat al baletului nerușinat, ticălos și premeditat făcut de managementul de criză al companiei Wizz Air, pentru care astfel de scandaluri sunt o obișnuință: mesaje contradictorii, schimbări bruște din oră în oră, tăceri strategice, jonglerii de prostire a oamenilor ca să nu îi poată da în judecată (de exemplu: în loc de apă și mâncare cum stipulează legea, un tichet electronic în valoare de 12 lire, în loc de recunoașterea incapacității de a rezolva criza, prosteală cu schimbatul orei presupuse de aterizare din oră în oră), ba, mai mult, compensații ridicole pentru cei care fac scandal în credite pentru viitoare bilete sau deranj telefonic cu apeluri automate unde roboțica Amelia te asigură că „totul e bine, compania face eforturi și nu-i așa că te simți minunat?” Uite îți mai dăm încă un tichet de 4 lire și te sun în jumătate de oră să te întreb „dacă ai primit bani pentru mâncare și sucuri. Să răspunzi cu DA sau NU ca să avem în instanță proba că noi te-am hrănit, cum eram obligați”. Pe scurt, în viața mea nu m-am simțit mai abuzat fizic și psihic decât în acea zi și nu cred că există compensații financiare care să poată răscumpăra aceste „rele tratamente” premeditate, aproape de tortură. Dar stați, că nu s-a încheiat. Seara, peste cei amăgiți cu cinism că poate se va găsi o aeronavă care să vină să îi salveze (care pe tabelul aeroportului purta același număr, dar cu un A în coadă) s-a suprapus, cursa normală de seară, de la 21.35. Am fost martorul la ceva oribil. Pasagerii ambelor curse (aproape 400 de oameni) au năvălit la îmbarcare. Toți cei din conducerea aeroportului (că de nemernicii reprezentanți ai Wizz nici nu putea fi vorba!) au șters-o englezește lăsând în fața furiei perfect îndreptățite a oamenilor două englezoaice amărâte care nu știau nimic. Cum nimeni nu putea garanta că mai exist de fapt fantomatica a doua cursă, am asistat la un fel de pre-pogrom cu urlete disperate, cu copii țipând, cu violențe verbale și fizice. Au adus scutierii să calmeze lucrurile. Eu, trecut prin viață, am plecat rapid și mi-am comandat pe aplicație bilet pentru a doua zi (223 de lire) și, fiind înainte de miezul nopții, am găsit o cameră la Hilton (159 de lire). Nu știu cum s-a sfârșit acea noapte de coșmar pentru oamenii nemâncați, disperați, unii cu copii mici, nedormiți de peste 30 de ore de care și-au bătut joc canaliile din managementul Wizz. Sper că au ieșit la liman cumva. Cât despre hrăpăreții patroni și manageri ai acestei companii mutate ca să scape de taxe și răspundere în Cipru, raiul mafioților lui Putin, cred că doar amenda nu e de ajuns. Le-ar trebui cătușe.

Când am văzut de sus Iașul scăldat în soare, la aterizarea cursei normale de marți, după 40 de ore de nesomn, mi-au dat lacrimile!

iGlumiță neinteligibilă pentru cei tineri care nu știu că așa erau denumite autobuzele rare, rufoase și amărâte, ale anilor 50 (căci aparțineau de Regia Autonomă de Transport Auto, pe scurt RATA).

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

