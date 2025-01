Iapă unică în țară, rasă pură, la baza hipică a USV Iași. Numai transportul ei a costat peste 17.000 de dolari

Rasa a fost introdusă în Statele Unite în secolul 19, când fermierii americani au început să aprecieze abilitățile percheronilor francezi în munca de pe câmp. Aceștia erau ideali pentru terenuri dificile, datorită forței lor remarcabile și temperamentului calm. În timp, percheronul american a evoluat, devenind o rasă distinctă, asociată cu caii de la Curtea Regală.

Astfel, Roma’Empire este în prezent cea mai specială iapă dintre toate cele 8 exemplare de cai găzduite la Baza hipică.

„Am fost și dresor de cai în America timp de un an de zile, prin 2012 -2013, și am rămas cu un gust plăcut despre această rasă, mereu mi-am dorit să pot să o import, să o aduc în țară, dar este destul de costisitor. În America aproximativ 70% din caii grei de tracțiune (draft horses) sunt Percheron. Fiind o rasă impunătoare, foarte înaltă și docilă, se folosește mult la poliția călare, jandarmerie. Înălțimea la greabăn a acestei rase variază între 1.60 m și 2.12 m, greutate 800 – 1500 kg. Caii de la Curtea regală, dacă ați văzut, cei negri, sunt tot din rasa asta. Pentru că sunt foarte înalți și, odată ce sunt înalți, sunt și blânzi. Acolo ei trebuie să stea pur și simplu pe loc. Nu au prea multă activitate. Pe când, dacă ar fi un cal energic, vă dați seama că n-ar sta pe loc. În afară de iapa nou adusă, mai sunt șapte cai la Baza hipică. Doi sunt din rasa lipizzan, unul este cal de sport francez, unul este cal de sport german. Mai sunt metiș, cu rase locale și un ponei. Dar, da, ea e cea mai specială, pentru că este și singura din țară, din ce am documentat eu. Și în Europa sunt puține țări care cresc rasa asta. S-au făcut importuri înapoi din America în țările din Europa”, a precizat ing. Gabriel Mihai Moroșan, proprietarul.