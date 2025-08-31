MICA PUBLICITATE
Local

Iași – A fost prins șoferul care a ucis și abandonat un bărbat la marginea drumului

De Andrei DÎSCĂ
duminică, 31 august 2025, 11:46
1 MIN
Iași – A fost prins șoferul care a ucis și abandonat un bărbat la marginea drumului

La data de 29 august, polițiștii ieșeni au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier grav, în afara localității Dagâța, din județul Iași, pe drumul județean DJ 246.

În urma intervenției, oamenii legii au constatat că un bărbat în vârstă de 56 de ani, aflat întins pe partea carosabilă, a fost accidentat mortal de un conducător auto care a părăsit locul faptei.

După efectuarea cercetărilor, polițiștii au reușit să îl identifice pe șoferul implicat. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, din comuna Dagâța, bănuit că ar fi condus vehiculul implicat în accident și că a fugit imediat după producerea tragediei.

Pe numele său a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Etichete: dagata, sofer

