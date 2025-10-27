Iași: acces inegal la medici între oraș și sat. Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș

La prima vedere, Iașul pare un județ privilegiat: medicii de familie gestionează, în medie, mai puțini pacienți decât media națională. În orașe, un doctor are aproximativ 838 de pacienți, însă în satele județului numărul locuitorilor care îi revin urcă la 2.540, aproape de trei ori mai mult.

Cifrele scot în evidență un paradox: în timp ce locuitorii urbani se bucură de un acces mai facil și de mai mult timp la consultații, ruralul poartă cea mai mare parte a poverii puse pe umerii medicilor. Această discrepanță între urban și rural arată cât de inegal este sistemul de sănătate chiar în același județ.

În 2024, medicii de familie din Iași au experimentat a doua cea mai mare scădere din țară a numărului de locuitori care le revin. Potrivit Institutului Național de Statistică, medicii de familie din Iași aveau în medie 1.351 de pacienți, cu 7,6% mai puțini decât în 2023. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în județul Timiș (-10,3% față de 2023), județ în care însă încărcătura pe medic e cu mult mai mică decât în Iași (818 locuitori la un medic de familie).

Iașul, printre județele cu cei mai puini pacienți la un medic

Metodologia INS explică cum se calculează aceste cifre: numărul mediu de locuitori care revin la un medic se obține prin raportarea populației rezidente la numărul medicilor activi într-o zonă geografică. Repartizarea pe județe și medii de rezidență se face după reședința obișnuită a persoanelor, iar medicii sunt alocați după sediul cabinetului unde au declarată funcția de bază. În teorie, cifrele sunt obiective; în practică, ele spun o poveste despre responsabilitate, timp și presiune.

La nivel național, Iașul se numără printre județele cu cei mai puini pacienți la un medic de familie. Astfel, față de media națională de 1.512 locuitori la un medic, județe precum Ilfov (2.789), Călărași (2762) sau Vaslui (2647) sunt locuri în care medicii de familie au o încărcare aproape dublă.

Din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, patru județe se numără printre cele în care medicii de familie au cel mai mare număr de locuitori care le revin. Imediat după Vaslui, pe locul al patrulea la nivel naional, e Botoșani, cu 2.647 locuitori la un medic de familie, Bacăul e pe locul al șaselea, cu 2.455 locuitori/medic de familie, iar Suceava pe locul al nouălea, cu 2.427 de locuitori. Și în Neamț medicii de familie sunt responsabili de un număr mai mare de pacienți decât medie pe tață (1.877 locuitori/medic de familie).

Cufrele arată bine pentru Iași la unele categorii

La polul opus, Iașul se află printre județele privilegiate, în care medicii de familie, cu mai puțini locuitori care le revin au, cel puțin teoretic, mai mult timp pe care îl pot aloca acestora, iar în capitală se înregistra, potrivit datelor provizorii ale INS pentru 2024, cel mai mic număr de locuitori pe medic de familie (767), aproape jumătate din media la nivel național.

Iașul, cu 1.351 de pacienți pe medic, pare privilegiat, dar această imagine e valabilă doar statistic, în timp ce ruralul resimte cu adevărat presiunea. În orașe, medicilor le revin în medie 838 de pacienți, un număr gestionabil care le permite să acorde mai mult timp fiecăruia. În mediul rural însă, cifra sare la 2.540, aproape de trei ori mai mult, iar fiecare medic devine esențial pentru comunitate.

La nivel național, discrepanțele rural-urban sunt mai puțin accentuate: 1.140 de locuitori în urban, 2.319 în rural. Cu alte cuvinte, la nivel național, medicii de familie din mediul rural gestionează, în medie, o populație de două ori mai mare decât colegii lor din orașe. În Iași, diferența este și mai accentuată: doctorii din sate se ocupă de aproape trei ori mai mulți pacienți decât cei urbani. Exemplul județului scoate astfel în evidență un dezechilibru clar: ruralul suportă cea mai mare parte a poverii, în timp ce urbanul se bucură de o situație mult mai ușoară.

Nord-Est și Sud-Muntenia se confruntă cu cea mai mare încărcătură

Dezechilibrul se resimte și atunci când facem o comparație între regiunile țării. În București-Ilfov, unui medic îi revin 943 de locuitori, cel mai mic număr, ceea ce sugerează un acces mai bun la servicii medicale. La polul opus, Nord-Est și Sud-Muntenia se confruntă cu cea mai mare încărcătură: medicii gestionează peste 2.000 de pacienți fiecare, de două ori mai mult decât în capitala țării. Această diferență evidențiază cât de inegal este accesul la îngrijirea primară în țară și cum locuitorii din regiunile mai încărcate primesc mai puțin timp și atenție din partea medicilor.

În acest context, Iașul, cu 1.351 de pacienți per medic în medie, se situează undeva la mijloc: statistic avantajat față de alte județe din Nord-Est, dar cu ruralul care poartă încă o povară uriașă, accentuând contrastul dintre oraș și sat.

