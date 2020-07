Iaşi: Anchetă anevoioasă în cazul unui bărbat rămas paralizat după ce a fost bătut de vecini

Cătălin Graur, fiul lui Viorel Graur, a postat chiar și o scrisoare pe pagina de Facebook în care arată suferința prin care a trecut tatăl său.

„În imagini este tatăl meu, Graur Viorel. Într-o noapte din luna septembrie 2019 a fost bătut foarte grav de trei vecini. După ce a rămas inconștient, în stare de leșin, din cauza loviturilor asupra capului și pieptului, a fost târât în curtea casei sale de către agresori și abandonat acolo. Abia dimineața, sotia lui, mama mea, si-a dat seama de cele întâmplate si a sunat la ambulanță.

După 12 ore de la momentul agresiunii, tata a fost transportat la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, în aceeași stare de inconștiență. Aici a intrat direct in operatie de urgență. Loviturile puternice asupra capului i-au cauzat tatalui meu un hematom la creier, iar timpul care s-a scurs de la agresiune pana a ajuns la spital a facut ca tata sa intre in comă.

După o săptămână conectat la aparate, între viață și moarte, s-a trezit din comă. A rămas cu o paralizie pe partea stângă. Nu se poate deplasa, nu poate munci, viața lui zilnică se desfășoară mai mult întins în pat sau rezemat, în șezut.

După ce v-am prezentat situația, agresiunea și urmările acesteia, acum vă întreb domnilor procurori: de ce, după 10 luni de la acele evenimente, tatal meu nu a fost încă audiat? Nici măcar de poliția din sat, darămite de cineva de la Iași?

La câteva luni de la incident, timp în care nu s-a întâmplat nimic din partea justiției, am aflat că dvs., domnule procuror Valentin Iordan, ați fost in concediu medical si de aceea dosarul a stat pe loc. Am inteles asta!

Dupa alte cateva luni a aparut COVID-19, iar activitatea Parchetului a fost suspendata! Am inteles si asta, deși în țară s-au făcut audieri pe internet și se putea vorbi cu tatăl meu în acest mod. Vorbim de un dosar de tentativă de omor!

Apoi, dupa ce a trecut starea de urgență, deși lucrurile în activitatea parchetelor au inceput sa revina la normal, in continuare dosarul tatălui meu nu a fost miscat în vreun fel.

În audiențe la Parchet nu se poate merge, sunt suspendate din cauză de pandemie. Am sunat la Parchet si mi s-a spus sa trimit e-mail. Am trimis e-mailuri multe, atât la Iași cât și la București, nu mi s-a răspuns. Cât să mai aștept?

De asemenea, domnul avocat a facut solicitări și a întrebat de situația dosarului, dar nu a primit nici un răspuns! Din ce cauză există atâta ignoranță sau nepăsare?

Doamna prim-procuror Apostol Mihaela, domnule procuror de caz Valentin Iordan, spuneți-mi când se va intampla ceva cu acest dosar? De ce îl umiliți și dumneavoastră pe tatăl meu? Nu este suficient că a fost nenorocit pe viață? Vreți să treacă timpul, poate uită cele întâmplate, de asta nu îl audiați?

Cu speranța că nu este așa, aștept un răspuns de la dumneavoastră,

Catalin Graur, fiul lui Viorel Graur, parte vătămata intr-un dosar de tentativa de omor din septembrie 2019!”

UPDATE: Potrivit newspascani.ro, azi, 07.07.2020, după două zile de la publicarea acestei scrisori, bărbatul a fost audiat în acest caz.