Iași – Bărbat, găsit cu capul strivit pe marginea drumului. Ucis cu o bâtă sau călcat de mașină?

De Andrei DÎSCĂ
vineri, 29 august 2025, 21:29
Locuitorii din Dagâța (județul Iași) au găsi,t vineri seară, pe marginea drumului, la intrarea în localitate, un bărbat mort.

Acesta avea capul strivit iar printre ipotezele anchetatorilor ar fi că acesta ar fi fost călcat de către o mașină. Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. O altă ipoteză ar fi că acesta ar fi fost bătut cu brutalitate, cu o bâtă, apoi abandonat pe marginea drumului. O ambulanță a fost trimisă la fața locului pentru a oferi primul ajutor însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Pe fir au intrat criminaliștii politiei care au găsit o sacoșă însă niciun act de identitate. Corpul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie și a stabili cauza morții. De asemenea, polițiștii caută informații de la săteni pentru a stabili împrejurările decesului bărbatului. Vom reveni cu amănunte.

Etichete: accident mortal, dagata

