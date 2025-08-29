Iași – Bărbat, găsit cu capul strivit pe marginea drumului. Ucis cu o bâtă sau călcat de mașină?

Acesta avea capul strivit iar printre ipotezele anchetatorilor ar fi că acesta ar fi fost călcat de către o mașină. Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. O altă ipoteză ar fi că acesta ar fi fost bătut cu brutalitate, cu o bâtă, apoi abandonat pe marginea drumului. O ambulanță a fost trimisă la fața locului pentru a oferi primul ajutor însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Pe fir au intrat criminaliștii politiei care au găsit o sacoșă însă niciun act de identitate. Corpul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie și a stabili cauza morții. De asemenea, polițiștii caută informații de la săteni pentru a stabili împrejurările decesului bărbatului. Vom reveni cu amănunte.

Publicitate și alte recomandări video