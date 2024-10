IAȘI: Crește mult cererea de case și apartamente în mediul rural, dar în orașe dinamica este mai mică

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut accelerat în primele opt luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar august a fost luna cu cele mai multe autorizații de construire emise în Județul Iași în aproape doi ani și jumătate. În total, potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Iași, la nivelul județului au fost eliberate 223 de autorizații, cu 55% mai multe decât în august 2023. Creșterea s-a resimțit însă în special în mediul rural, în timp ce numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în urbanul județului Iași s-a menținut la un nivel scăzut.

Din cele 223 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în Județul iași în luna august, doar 11 au fost pentru mediul urban. Pe o perioadă de un an, aceasta a fost a doua lună cu cele mai puține autorizații eliberate, în condițiile în care în septembrie 2023, potrivit statisticilor, au fost eliberate doar 10 autorizații, iar în august anul trecut au fost înregistrate doar nouă autorizații de construire. Procentual, pentru mediul urban creșterea înregistrată în august 2024 a fost de 10%.

O creștere semnificativă s-a produs însă în ceea ce privește autorizațiile eliberate pentru mediul rural, în număr de 212, în creștere procentuală față de anul anterior cu peste 58%.

Față de luna anterioară, numărul total al autorizațiilor emise în august a fost cu 22% mai mare. Datele analizate de Direcția Județeană de Statistică Iași și prezentate în graficul de mai jos arată însă clar că numărul total al autorizațiilor emise în Județul Iași în luna august a acestui an a fost cel mai mare din ultimele 28 de luni.

Legendă: Evoluția numărului autorizațiilor de construire emise în Județul Iași pentru clădiri rezidențiale în perioada ianuarie 2020 – august 2024

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași

Primele opt luni din an au adus cu ele o creștere totală cu 12% a autorizațiilor emise pentru județul Iași față de primele opt luni din 2023. Astfel în acest an au fost eliberate 1.279 de autorizații, în timp ce în ianuarie – august 2023 au fost emise 1.142 de astfel de documente. În total, pentru mediul urban s-a înregistrat o scădere în primele opt luni din an (-4,5%), iar pentru rural a fost o creștere cu 14,6%.

Procentele de creștere înregistrate la Iași sunt multe peste nivelul țării. Potrivit Ziarului Financiar, în România, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut în primele opt luni ale anului cu 2% (la Iași cu 12%), în timp ce în luna august creşterea a fost de 7,9% (la Iași de 22,5%).

Potrivit definiției utilizată de statisticieni, prin clădire rezidențială se înțelege „acea clădire care este folosită integral sau în cea mai mare parte (peste 50%) pentru locuit”.

