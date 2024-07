Iași – De ce servicii medicale beneficiază persoanele care nu fac dovada calității de asigurat?

După ce în ediția trecută „Ziarul de Sănătate” a vorbit despre serviciile medicale de care beneficiază persoanele asigurate în sistemul național, unele despre care asigurații nici nu știu dacă nu se interesează în mod direct, în acest număr vom aborda subiectul dintr-un unghi opus. Ce servicii medicale pot primi persoanele care nu sunt însă asigurate? În această categorie nu sunt doar persoanele care nu sunt angajate, fiindu-le plătite astfel automat contribuțiile, ci și cei care obține venituri sub un anumit nivel și nu optează pentru a fi asigurați în sistemul de sănătate.

Am atins acest subiect în urmă cu două săptămâni, când am explicat cum Ministerul Sănătății a anunțat că, din iulie, 2024, vor exista o serie de facilități suplimentare pentru persoanele neasigurate. Gratuitățile au vizat inclusiv aspecte din Planul Național de Cancer, legate de screening, testare și tratare ulterioară, dar noutățile legislative nu se opresc aici, ci se referă la introducerea unor noi servicii pe principalele domenii de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave și în afara bolilor oncologice, precum hepatitele cronice B și C, iar la gravide HIV şi SIDA.

Schimbarea majoră: pentru serviciile oncologice

Medicii de familie pot emite bilete de trimitere persoanelor neasigurate la analize și consultații de specialitate decontate de casa de asigurări de sănătate, în cazul în care există indicii că pacientul ar putea avea o boală oncologică. De asemenea, aceeași medici de familie eliberează și bilete de trimitere persoanele neasigurate, în vederea testării pentru virusurile hepatitice B și C, precum şi pentru virusul HIV la gravidă. Neasigurații primesc bilet de trimitere și pentru investigații paraclinice ca urmare a consultațiilor preventive din pachetul minimal de asistența medicală primară.

Monalisa Artenie, purtător de cuvânt la Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași, spune că pentru depistarea și confirmarea diagnosticului de cancer medicii de specialitate pot acorda de la începutul lunii servicii medicale persoanelor neasigurate, respectiv consultații și proceduri diagnostice. Și medicii de specialitate din ambulatoriu pot emite bilete de trimitere la analize și către unitățile sanitare cu paturi, pentru spitalizări de zi, în vederea confirmării afecțiunii oncologice.

Finanțarea pentru cei neasigurați vine direct de la bugetul de stat, nu din contribuțiile tuturor

Furnizorii de servicii paraclinice pot efectua și deconta analizele prescrise pentru persoanele neasigurate pe biletele de trimitere emise de medicii de familie și de cei specialiști, iar unitățile spitalicești pot deconta serviciile de spitalizare de zi acordate persoanelor neasigurate cu suspiciune de afecțiune oncologică, pentru confirmarea diagnosticului.

„Persoanele neasigurate pot fi incluse în Programul Național de Oncologie după confirmarea diagnosticului, dobândind astfel calitatea de asigurat fără plata contribuției, în cazul în care nu realizează venituri. Finanțarea nu se va face din contribuțiile plătite de asigurați, ci de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către FNUASS. La fel se va finanța și testarea persoanelor neasigurate în scopul depistării hepatitelor cronice B și C, precum și a infecției HIV la gravidă” , explică Monalisa Artenie.

Alte servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate

Cei care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal prevăzut de lege. Ce cuprinde pachetul minimal? Este vorba de servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic, servicii medicale în asistenţa medicală primară, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie, transport sanitar neasistat.

În acelaşi pachet minimal sunt cuprinse şi eliberări de documente medicale necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap, certificate medicale constatatoare ale decesului, bilete de trimitere în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, C şi virusul HIV la gravide.

Pentru a înţelege ce cuprinde pachetul minimal al persoanelor neasigurate, Monalisa Artenie a oferit câteva exemple de servicii medicale.

„Este vorba de servicii curative precum cele de asistență medicală de urgență în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical, consultaţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice, consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a persoanelor cu risc cardiovascular, cu boli cronice precum diabetul zaharat tip 2, astmul bronşic, dislipidemia, boala cronică de rinichi, BPOC, hipertensiune arterială. În cazul bolilor cu potenţial endemo-epidemic vorbim de examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice”, a declarat Monalisa Artenie.

Pachetul minimal cuprinde de asemenea maximum două consultaţii anuale preventive de depistare precoce a unor afecţiuni cronice pentru persoane neasigurate cu vârsta între 40 şi 60 ani şi peste 60 de ani.

În cadrul serviciilor diagnostice şi terapeutice din acelaşi pachet minimal sunt cuprinse efectuarea spirometriei, măsurarea tensiuni arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă-braț, efectuarea și interpretarea electrocardiogramei, tușeu rectal, tamponament anterior epistaxis, extracție corp străin din fosele nazale, extracție corp străin din conductul auditiv extern.

O consultație pe lună pentru fiecare situația de urgență

Purtătorul de cuvânt al CJAS Iaşi spune că persoanele neasigurate pot beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată și se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Au dreptul la o singură consultaţie pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. Pot beneficia de asemenea de o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere și se pot prezenta direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.

Persoanele neasigurate beneficiază de o serie de servicii medicale de medicină dentară precum consultațíi, tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare, pansament calmant, drenaj endodontic, tratamentul parodontitelor apicale, tratamentul afecțiunilor parodonțiului, chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei, reducerea luxației articulației temporo-mandibulare, reparație de proteză, rebazare proteză.

