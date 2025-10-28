Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți

Primarul comunei Grozești a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți din comună.

Cei doi copii, în vârstă de 14, respectiv 15 ani, intenționau să intre duminică în primăria comunei, în căutarea unei toalete. În acest context, ei ar fi fost bătuți de primarul George Cristea (PSD). În urma reclamației celor doi, primarul a fost reținut de polițiștii din Răducăneni, fiind efectuate cercetări privind comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozești, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unității administrativ-teritoriale, din comună.

La data de 28 octombrie 2025, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu propuneri legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene.

Filiala locală a PNL a reacționat prompt, cerând conducerii centrale a PSD excluderea din partid a primarului Cristea. Reprezentanții PSD nu au transmis până acum nicio luare de poziție.

Publicitate și alte recomandări video