MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți

De Alex ZĂNOAGĂ
marți, 28 octombrie 2025, 13:00
1 MIN
Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți

Primarul comunei Grozești a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți din comună.

Cei doi copii, în vârstă de 14, respectiv 15 ani, intenționau să intre duminică în primăria comunei, în căutarea unei toalete. În acest context, ei ar fi fost bătuți de primarul George Cristea (PSD). În urma reclamației celor doi, primarul a fost reținut de polițiștii din Răducăneni, fiind efectuate cercetări privind comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozești, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unității administrativ-teritoriale, din comună.

La data de 28 octombrie 2025, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu propuneri legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene.

Filiala locală a PNL a reacționat prompt, cerând conducerii centrale a PSD excluderea din partid a primarului Cristea. Reprezentanții PSD nu au transmis până acum nicio luare de poziție.

Etichete: grozesti, primar

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network