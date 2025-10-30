Iași – Un consilier local PNL, reținut alături de fratele său pentru acuzații de sclavie

Două persoane au fost reținute de DIICOT, fiind acuzate de trafic de persoane, supunerea la muncă forțată și exploatarea cerșetoriei. Unul dintre cei doi bărbați este consilier local al PNL la Mogoșești (Iași).

Potrivit DIICOT, din actele de urmărire penală a rezultat că, în cursul anilor 2021 și 2023, cei doi bărbați ar fi recrutat două persoane vătămate, prin inducere în eroare cu privire la remunerația pe care urmau să o primească și la condițiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic și la o stână din satul Hadâmbu, județul Iași, unde până în luna octombrie 2025 le-ar fi exploatat prin supunere la executarea unor munci în mod forțat, în scopul obținerii de foloase materiale.

În aceași perioadă, persoanele cercetate ar fi determinat una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaș de cult, pentru a cere ajutor material. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele vătămate ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbați în condiții degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat și într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiții minime de igienă. Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineții până seara târziu, la îngrijirea animalelor și la diverse activități gospodărești, inclusiv la construcția unei locuințe. Acestea nu ar fi fost remunerate pentru munca prestată, nu ar fi beneficiat de zile libere și ar fi fost constrânse să lucreze chiar și în perioada sărbătorilor.

Persoanele cercetate ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reținându-le actele de identitate și interzicându-le să părăsească locațiile unde erau exploatate. În situațiile în care acestea ar fi reușit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse și aduse înapoi cu forța.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă.

Potrivit unor surse judiciare, cei doi sunt Dragoș Florin Doloi și Constantin Doloi, primul fiind consilier local PNL la Mogoșești.

„Nu voi tolera nicio dată astfel de fapte și nu voi proteja în niciun fel pe cei care le comit. Consilierul local cu pricina va fi exclus cu efect imediat din Partidul Național Liberal și va pierde sprijinul politic. PNL Iași condamnă cu fermitate orice formă de abuz, violență sau încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Astfel de fapte nu au și nu vor avea niciodată loc într-un partid care respectă legea și valorile democratice”, a recționat Alexandru Muraru, liderul PNL Iași.

