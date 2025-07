Iașul a atras de două ori mai puțini turiști decât Clujul și de trei ori mai puțini decât Brașovul. Surpriză: rezultate pozitive la Botoșani

Doar anul 2023 a depășit semnificativ acest prag, cu un record de 39.101 turiști, urmat îndeaproape de 2022, cu 35.825 de sosiri. Datele Institutului Naţional de Statistică ne-au permis realizarea acestui grafic care arată un tren de creștere în ce privește sosirile turiștilor în unitățile de cazare din județul Iași, pentru luna mai.

Totuși, veștile nu sunt în totalitate pozitive. Iașul a atras circa 3% dintre turiștii cazați în România, în timp ce București (17%), Brașov (10%) și Cluj (6%) au întâmpinat în luna mai circa o treime din totalul turiștilor din țară.

În ciuda veștilor mai bune din mai, datele cumulate pe primele cinci luni ale anului arată că turismul ieșean rămâne încă sub nivelul anului trecut. Între ianuarie și mai 2025, în județ au fost înregistrate 131.244 de sosiri turistice, cu aproximativ 1.500 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024.

Deși luna mai a adus o creștere notabilă de peste 13% față de mai 2024, iar februarie bifase și ea un plus de 4,3%, începutul de an a tras serios în jos media. Scăderea abruptă din ianuarie (-18,7%), urmată de valori mai slabe și în martie și aprilie, a făcut ca Iașul să nu poată egala nici măcar cifrele modeste din 2024 — un an care, la rândul său, nu s-a remarcat prin performanțe turistice.

Așa se face că, în primele cinci luni din 2025, o perioadă în care turismul național a înregistrat o creștere modestă de aproximativ 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, județul Iași s-a înscris pe contrasensul acestei tendințe. Cu un recul de -1,2% al numărului de turiști cazați față de 2024, Iașul intră astfel în lista celor 16 județe din țară care au fost mai puțin vizitate decât în anul precedent.

Din Regiunea Nord-Est, doar județul Vaslui a mai apărut, și încă vizibil, pe această listă, cu o scădere pronunțată de -11%, a patra cea mai mare la nivel național. În schimb, vecinii au bifat rezultate pozitive: județele Botoșani, Suceava și Neamț au avut creșteri moderate ale numărului de turiști, cuprinse între 2,5% și 3,6%, iar județul Bacău a înregistrat o creștere solidă, de aproape 7%, ajungând la un total de 69.799 de sosiri în structurile de cazare în primele cinci luni ale anului.

Dacă semnele din mai vor deveni regulă și nu excepție, există speranța unei reveniri în a doua jumătate a anului, mai ales pe fondul evenimentelor de vară și al unei posibile relansări a turismului de city break. Dar, până atunci, cifrele din primele cinci luni obligă la prudență și strategie. Într-un peisaj în care județele vecine recuperează teren, iar concurența internă devine tot mai vizibilă, Iașul rămâne cu lecția clară că doar creșterile izolate nu pot susține un parcurs turistic solid pe termen lung.

